Zaradio duplo više od Đokovića, a niste čuli za njega: Usvojen čim se rodio, pa postao kapiten SAD

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković učestvovaće na predstojećem US openu i pokušati da stigne do svoje 25. grend slem titule, ali je ovih dana on imao i druge sportske obaveze.

Nakon što je sa Olgom Danilović izgubio u egzibicionom meču miks dubla, Novak je promenio sport i posvetio se bejzbolu. Na meč Njujork Jenkija i Boston Red Soksa izveo je početno bacanje, ali u upoznao nekoliko slavnih sportista koji nama nisu previše bitni jer bejzbol ipak nije globalni sport. Novak Đoković se fotografisao pored kapitena tima iz Njujorka, a Aron Džadž (33) mu je i poklonio palicu - na šta je Novak uzvratio poklonjenim reketom. Susret Novaka