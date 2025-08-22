Od debakla do slabašne nade

Isprva se učinilo da je najbolje što se na samitu Tramp-Putin desilo to što se ništa nije desilo. A onda je šef Bele kuće opet krenuo da drži stranu Kremlju i pritiska Ukrajinu, nateravši evropske lidere da zbiju redove oko Zelenskog i isposluju interventni sastanak u Vašingtonu, posle koga su alarmi isključeni. Do sledeće prilike

Let od Moskve do Enkoridža na Aljasci traje otprilike devet sati; tek nešto manje, skoro osam časova, potrebno je i da bi se u najveći grad najprostranije američke savezne države stiglo iz Vašingtona. Ne bi se stoga imalo šta zameriti nekome ko bi rezonovao da nema mnogo smisla potezati toliki put, tamo i natrag, zarad (ispostaviće se, čak i ne naročito dugih) razgovora – makar se i ticali pitanja rata i mira – ukoliko se s visokom verovatnoćom ne računa s tim da