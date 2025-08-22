Od debakla do slabašne nade

Radar pre 20 minuta  |  Vladan Marjanović
Od debakla do slabašne nade

Isprva se učinilo da je najbolje što se na samitu Tramp-Putin desilo to što se ništa nije desilo. A onda je šef Bele kuće opet krenuo da drži stranu Kremlju i pritiska Ukrajinu, nateravši evropske lidere da zbiju redove oko Zelenskog i isposluju interventni sastanak u Vašingtonu, posle koga su alarmi isključeni. Do sledeće prilike

Let od Moskve do Enkoridža na Aljasci traje otprilike devet sati; tek nešto manje, skoro osam časova, potrebno je i da bi se u najveći grad najprostranije američke savezne države stiglo iz Vašingtona. Ne bi se stoga imalo šta zameriti nekome ko bi rezonovao da nema mnogo smisla potezati toliki put, tamo i natrag, zarad (ispostaviće se, čak i ne naročito dugih) razgovora – makar se i ticali pitanja rata i mira – ukoliko se s visokom verovatnoćom ne računa s tim da
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Spremaju novu vojnu strategiju za Ukrajinu: Savetnici SAD i Evrope razmatraju i opciju slanja evropskih snaga u Ukrajinu, ali…

Spremaju novu vojnu strategiju za Ukrajinu: Savetnici SAD i Evrope razmatraju i opciju slanja evropskih snaga u Ukrajinu, ali pod komandom SAD

Blic pre 15 minuta
Amerika proverava 55 miliona viza, stranci na udaru

Amerika proverava 55 miliona viza, stranci na udaru

Politika pre 5 minuta
Nemačka dilema o Ukrajini: Novac, oružje ili vojnici?

Nemačka dilema o Ukrajini: Novac, oružje ili vojnici?

Danas pre 1 sat
Zelenski optužio Moskvu da hoće da izbegne organizaciju susreta sa Putinom

Zelenski optužio Moskvu da hoće da izbegne organizaciju susreta sa Putinom

Danas pre 1 sat
Kako su propagandisti Kremlja pratili susret Trampa i Putina?

Kako su propagandisti Kremlja pratili susret Trampa i Putina?

Danas pre 2 sata
"Večeras ću izaći na teren s policijom i vojskom": Tramp najavio patroliranje ulicama Vašingtona

"Večeras ću izaći na teren s policijom i vojskom": Tramp najavio patroliranje ulicama Vašingtona

Blic pre 3 sata
Nemačka ukazuje na Švajcarsku, Austrija spremna, opcije su i Mađarska, Turska…: Gde bi Putin i Zelenski mogli da se sastanu?…

Nemačka ukazuje na Švajcarsku, Austrija spremna, opcije su i Mađarska, Turska…: Gde bi Putin i Zelenski mogli da se sastanu?

Danas pre 5 sati

Ključne reči

MoskvaUkrajinaVašingtonBela kuća

Svet, najnovije vesti »

Spremaju novu vojnu strategiju za Ukrajinu: Savetnici SAD i Evrope razmatraju i opciju slanja evropskih snaga u Ukrajinu, ali…

Spremaju novu vojnu strategiju za Ukrajinu: Savetnici SAD i Evrope razmatraju i opciju slanja evropskih snaga u Ukrajinu, ali pod komandom SAD

Blic pre 15 minuta
Od debakla do slabašne nade

Od debakla do slabašne nade

Radar pre 20 minuta
Drama kod Krita: Brod spasio 65 migranata na otvorenom moru

Drama kod Krita: Brod spasio 65 migranata na otvorenom moru

Blic pre 5 minuta
Narkokartel "Klan del Golfo" ubio šest policajaca! Horor u Kolumbiji: Napali ih sa svih strana, dronom oborili helikopter

Narkokartel "Klan del Golfo" ubio šest policajaca! Horor u Kolumbiji: Napali ih sa svih strana, dronom oborili helikopter

Kurir pre 0 minuta
Netanjahu Dao jasne instrukcije: Odmah da se krene sa pregovorima o oslobađanju svih talaca u Gazi!

Netanjahu Dao jasne instrukcije: Odmah da se krene sa pregovorima o oslobađanju svih talaca u Gazi!

Kurir pre 5 minuta