Radar pre 20 minuta  |  Sandra Petrušić
U trenutku kada je neko dao odobrenje da se zgrada Vlade pretvori u mučionicu u kojoj će policija ponižavati i prebijati vezane građane, nabijati im glavu u zemlju i pretiti studentkinjama silovanjem, predsednik nas je baš obradovao najavom da ima plan kako da zaštiti prozore na SNS prostorijama

Morala je ulicama da poteče krv da bismo videli neku korist od režimskih tabloida, ali se i to desilo. Da nije njih verovatno nikada ne bismo ugledali jednu od najstrašnijih scena u posleratnoj Srbiji na kojoj policija muči i ponižava mlade ljude koji vezani kleče u sportskoj hali u Novom Sadu. Niti bismo imali materijalni dokaz da država to radi. Informer je fotografiju dobijenu iz proverenih policijskih izvora objavio uz radosni usklik „Hapsi, narodna milicijo“,
Hteli ne hteli, koalicioni partneri SNS morali na skupove protiv blokada: Hoće li ipak pozvati građane da se okupe u subotu?

Danas pre 3 sata
PSG Novi Sad: Naš odbor ima najviše političkih zatvorenika u celoj Evropi

Danas pre 3 sata
Srbija 2.0: Mirotvorački kontramitinzi nakon brutalnosti prema građanima

Danas pre 3 sata
Miloš Vučević o protestima: I organizatori vide da im nasilje donosi negativne poene

Danas pre 6 sati
Naprednjaci nastavljaju „spontana okupljanja“ u subotu: Novi Sad ostaje „zabranjeni grad“?

Danas pre 6 sati
Đukanović opet zaziva gašenje državnih univerziteta

Vreme pre 45 minuta
"Ne lome i razbijaju, već brane mir": Vučević: Večeras možemo da vidimo kako izgleda okupljanje većinske i pristojne Srbije…

Blic pre 1 sat

Novi SadSNS

Đurić sa fon Bekeratom: Odnos sa EU jedan od stubova spoljne politike Srbije (foto)

Blic pre 1 minut
Poslednji čin obračuna sa narodom

Radar pre 20 minuta
Glas Zaječara: Boško Ničić od danas Državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike

Danas pre 41 minuta
Vučić sa Madurom: Venecuela ostaje uz Srbiju po pitanju Kosova

Danas pre 46 minuta
Skinuta zastava Srbije sa spomenika posvećenom žrtvama NATO bombardovanja u Goraždevcu

Blic pre 2 sata