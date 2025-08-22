Poslednji čin obračuna sa narodom

U trenutku kada je neko dao odobrenje da se zgrada Vlade pretvori u mučionicu u kojoj će policija ponižavati i prebijati vezane građane, nabijati im glavu u zemlju i pretiti studentkinjama silovanjem, predsednik nas je baš obradovao najavom da ima plan kako da zaštiti prozore na SNS prostorijama

Morala je ulicama da poteče krv da bismo videli neku korist od režimskih tabloida, ali se i to desilo. Da nije njih verovatno nikada ne bismo ugledali jednu od najstrašnijih scena u posleratnoj Srbiji na kojoj policija muči i ponižava mlade ljude koji vezani kleče u sportskoj hali u Novom Sadu. Niti bismo imali materijalni dokaz da država to radi. Informer je fotografiju dobijenu iz proverenih policijskih izvora objavio uz radosni usklik „Hapsi, narodna milicijo“,