Pravo na meti politike – neozbiljan Kurtijev pokušaj i(li) skretanje pažnje sa agonije u parlamentu

RTS pre 1 sat
Pravo na meti politike – neozbiljan Kurtijev pokušaj i(li) skretanje pažnje sa agonije u parlamentu

Srpska lista predala je žalbu Izbornom panelu za žalbe i predstavke u Prištini na odluku CIK-a o zabrani učešća kandidata SL na lokalnim izborima u oktobru. To je drugi pokušaj da se Srpskoj listi zabrani učešće na izborima na Kosovu i Metohiji. Prvi pokušaj bio je neuspešan. Analitičari ukazuju da je u pitanju neozbiljan postupak i pokušaj da se skrene pažnja sa agonije neuspeha koja traje više meseci oko konstituisanja novog saziva centralne skupštine.

Pred parlamentarne izbore u februaru ove godine, pokret Samoopredeljenje sa svojim članovima u Centralnoj izbornoj komisiji, na isti način pokušao je da izbaci Srpsku listu iz izborne trke. "Istu situaciju smo imali na parlamentarnim izborima, kada je CIK, kao i sada doneo političku, a ne pravnu odluku. Ovo nam potvrđuje da CIK nije nezavisna institucija, već da je pod uticajem Kurtijevog režima", rekao je Igor Simić, potpredsednik Srpske liste. U odluci o
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

UNMIK: Naglašavamo važnost inkluzivnih i fer izbora, pravo učešća za sve zajednice

UNMIK: Naglašavamo važnost inkluzivnih i fer izbora, pravo učešća za sve zajednice

Euronews pre 20 minuta
Petković u Raški sa čelnicima Srpske liste o bezbednosnoj situaciji u srpskim sredinama na KiM

Petković u Raški sa čelnicima Srpske liste o bezbednosnoj situaciji u srpskim sredinama na KiM

Euronews pre 35 minuta
UNMIK: Naglašavamo važnost inkluzivnih i fer izbora, pravo učešća za sve zajednice

UNMIK: Naglašavamo važnost inkluzivnih i fer izbora, pravo učešća za sve zajednice

RTV pre 1 sat
Kvinta i kancelarija EU na Kosovu: Nesertifikovanje Srpske liste je smanjenje principa demokratije

Kvinta i kancelarija EU na Kosovu: Nesertifikovanje Srpske liste je smanjenje principa demokratije

Beta pre 2 sata
Kvinta i kancelarija EU na Kosovu: Nesertifikovanje Srpske liste je smanjenje principa demokratije

Kvinta i kancelarija EU na Kosovu: Nesertifikovanje Srpske liste je smanjenje principa demokratije

Radio sto plus pre 2 sata
Petković u Raški razgovarao sa čelnicima Srpske liste o bezbednosnoj situaciji u srpskim sredinama na KiM

Petković u Raški razgovarao sa čelnicima Srpske liste o bezbednosnoj situaciji u srpskim sredinama na KiM

B92 pre 1 sat
Petković sa čelnicima Srpske liste razgovarao o bezbednosnoj situaciji i izborima

Petković sa čelnicima Srpske liste razgovarao o bezbednosnoj situaciji i izborima

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoParlamentarni izboriMetohijaKosovo i MetohijaPrištinaIzboriSrpska lista

Politika, najnovije vesti »

Đurić sa ambasadorom Lijem: Veoma cenimo principijelan stav Kine po pitanju KiM

Đurić sa ambasadorom Lijem: Veoma cenimo principijelan stav Kine po pitanju KiM

Blic pre 0 minuta
Protestna okupljanja: Demonstranti kod Vukovog spomenika, studenti iz Niša i Beograda u poseti Pirotu (foto/video)

Protestna okupljanja: Demonstranti kod Vukovog spomenika, studenti iz Niša i Beograda u poseti Pirotu (foto/video)

Blic pre 50 minuta
Petković u Raški sa čelnicima Srpske liste o bezbednosnoj situaciji u srpskim sredinama na KiM (foto)

Petković u Raški sa čelnicima Srpske liste o bezbednosnoj situaciji u srpskim sredinama na KiM (foto)

Blic pre 1 sat
Kurti bi da "ukine" Srbe na: KiM "Stop" za dve srpske stranke na izborima: Hoće da ukloni konkurenciju dok Amerika šalje…

Kurti bi da "ukine" Srbe na: KiM "Stop" za dve srpske stranke na izborima: Hoće da ukloni konkurenciju dok Amerika šalje upozorenja, a sve liči na reprizu već viđene sapunice

Blic pre 1 sat
Brnabić: „Blokaderi odbili njegovu pruženu ruku“

Brnabić: „Blokaderi odbili njegovu pruženu ruku“

Danas pre 2 sata