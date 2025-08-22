Predlog Skupštini RS da usvoji zaključke kojima se odbacuju odluke Kristijana Šmita

RTS pre 1 sat
Vladajuća koalicija u parlamentu Republike Srpske (RS) predložila je 13 zaključaka povodom odluke Centralne izborne komisije (CIK) o prestanku mandata predsednika RS, u kojima se ističe da ne priznaju odluke Kristijana Šmita koji se, kako se navodi, samovoljno predstavlja kao visoki predstavnik u BiH i poziva predsednika RS Milorada Dodika da nastavi da obavlja svoju funkciju. Prethodno je Dodik rekao da će se povući sa funkcije samo ako se formira RIK RS koji bi raspisao predsedničke izbore. Usvojena je

Predloženi su zaključci klubova poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Narodne partije Srpske (NPS) – Demokratskog narodnog saveza (DNS), Demokratskog saveza (DEMOS) – Socijalističke partije Srpske (SPS), Socijalističke partije (SP) i Ujedinjene Srpske (US), povodom odluke Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsednika Republike Srpske Milorada Dodika. U predlogu zaključaka se navodi da je Narodna skupština RS usvojila informaciju u
