Srednji kurs dinara za evro 117,1695 dinara

RTV pre 31 minuta  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,1695 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,1695 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je niži za 0,2 odsto i iznosi 100,7996 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,6 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 4,2 odsto, a od početka godine za 11,5 odsto.
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

Ako danas posećujete menjačnicu, ovo morate da znate

Ako danas posećujete menjačnicu, ovo morate da znate

Telegraf pre 1 dan
Koji je razlog povlačenja novčanica u Srbiji? Postoji lista razloga, a ovo su najčešći

Koji je razlog povlačenja novčanica u Srbiji? Postoji lista razloga, a ovo su najčešći

Kurir pre 2 sata
Srednji kurs dinara za evro u petak 117,1695 dinara

Srednji kurs dinara za evro u petak 117,1695 dinara

Politika pre 8 sati
Krediti za mlade idu lošije nego što se očekivalo: I banke i klijenti oprezni, potpisana tek trećina predviđenih ugovora

Krediti za mlade idu lošije nego što se očekivalo: I banke i klijenti oprezni, potpisana tek trećina predviđenih ugovora

Nova ekonomija pre 11 sati
Krediti za mlade ne idu kao što se očekivalo: Oprezni i banke i klijenti

Krediti za mlade ne idu kao što se očekivalo: Oprezni i banke i klijenti

Danas pre 13 sati
Demostat: Krediti za mlade - mnogo prepreka, malo srećnih dobitnika

Demostat: Krediti za mlade - mnogo prepreka, malo srećnih dobitnika

N1 Info pre 14 sati
Kako je propala Vučićeva priča o stambenim kreditima za mlade: Niko mu ništa ne veruje

Kako je propala Vučićeva priča o stambenim kreditima za mlade: Niko mu ništa ne veruje

Nova pre 14 sati

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,1695 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,1695 dinara

RTV pre 31 minuta
Australija: Rast dobiti i profita Bega grupe u 2025.

Australija: Rast dobiti i profita Bega grupe u 2025.

InStore pre 22 minuta
Južna Afrika: Inflacija u julu na najvišem nivou u poslednjih devet meseci

Južna Afrika: Inflacija u julu na najvišem nivou u poslednjih devet meseci

InStore pre 22 minuta
Argentina: Dia negira planove za preuzimanje operacija kompanije Carrefour

Argentina: Dia negira planove za preuzimanje operacija kompanije Carrefour

InStore pre 22 minuta
Vučićeve mere za smanjenje cena i povećanje rejtinga

Vučićeve mere za smanjenje cena i povećanje rejtinga

Radar pre 1 sat