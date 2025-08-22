Srednji kurs dinara za evro 117,1695 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,1695 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je niži za 0,2 odsto i iznosi 100,7996 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,6 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 4,2 odsto, a od početka godine za 11,5 odsto.