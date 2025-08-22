UKRAJINSKA KRIZA: Lavrov: Nema uslova za susret Putina i Zelenskog; Kalas: Predložene teritorijalne koncesije Ukrajine su Putinova zamka za Zapad

KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.276. dan. Sastanak predsednika Rusije Vladimira Putina i ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog još nije na dnevnom redu, jer taj dnevni red — prema rečima ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova — još uvek nije pripremljen. Lavrov naglašava da je upravo to preduslov za održavanje susreta. S druge strane, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Kremlj namerno opstruiše pregovore. "Moskva čini sve kako bi sprečila moj susret sa Putinom", poručio je Zelenski.

- Tramp: Ne bih voleo da budem na sastanku Zelenskog i Putina, oni su kao ulje i sirće Predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, izjavio je danas da ne bi voleo da bude prisutan na mogućem susretu između predsednika Ukrajine i Rusije Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina. "Videćemo da li će Putin i Zelenski raditi zajedno. Znate, oni su kao ulje i sirće. Ne slažu se baš iz očiglednih razloga, ali videćemo. Videćemo da li ću morati da budem tamo, što