Mekinro: Ni Đoković, ni Siner, ni Alkaras ne osvajaju US open

Poznat je žreb za US open, a mnogi bivši i sadašnji asovi su izneli svoje mišljenje o favoritima za titulu.

Većina u prvi plan stavlja Janika Sinera i Karlosa Alkarasa, neki očekuje da bi Novak Đoković mogao da iznenadi i dođe do 25. gren slem titule. I tu se uglavnom krug favorita završava. Međutim, Patrik Mekinro, nekadašnji teniser, a sada komentator ESPN -a ima mišljenje koje se razlikuje od svih ostalih. „Mislim da turnir u Njujorku neće osvojiti ni Siner, ni Alkaras, ni Đoković. Tipujem na jednog američkog igrača. Neću vam reći ime, vi sami procenite“, izjavio je