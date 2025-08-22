Mekinro: Ni Đoković, ni Siner, ni Alkaras ne osvajaju US open

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Vladimir Todorović
Mekinro: Ni Đoković, ni Siner, ni Alkaras ne osvajaju US open

Poznat je žreb za US open, a mnogi bivši i sadašnji asovi su izneli svoje mišljenje o favoritima za titulu.

Većina u prvi plan stavlja Janika Sinera i Karlosa Alkarasa, neki očekuje da bi Novak Đoković mogao da iznenadi i dođe do 25. gren slem titule. I tu se uglavnom krug favorita završava. Međutim, Patrik Mekinro, nekadašnji teniser, a sada komentator ESPN -a ima mišljenje koje se razlikuje od svih ostalih. „Mislim da turnir u Njujorku neće osvojiti ni Siner, ni Alkaras, ni Đoković. Tipujem na jednog američkog igrača. Neću vam reći ime, vi sami procenite“, izjavio je
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

VIDEO Devojčica delila limunadu, a onda joj je prišao Đoković – njena reakcija je hit, Novak je pitao za Sabalenku

VIDEO Devojčica delila limunadu, a onda joj je prišao Đoković – njena reakcija je hit, Novak je pitao za Sabalenku

Nova pre 1 sat
Alkaras se sprema za US Open - sa sveštenikom VIDEO

Alkaras se sprema za US Open - sa sveštenikom VIDEO

B92 pre 1 sat
Novak izbegao Sinera do finala, ali ga čeka minsko polje

Novak izbegao Sinera do finala, ali ga čeka minsko polje

Nova pre 2 sata
Novak otišao na utakmicu, a Alkaraz kod sveštenika pred US Open: Pogledajte molitvu i ritual za Karlitosa

Novak otišao na utakmicu, a Alkaraz kod sveštenika pred US Open: Pogledajte molitvu i ritual za Karlitosa

Telegraf pre 2 sata
Đoković izveo početni udarac na utakmici Njujork Jenkija (video)

Đoković izveo početni udarac na utakmici Njujork Jenkija (video)

Sportski žurnal pre 2 sata
Najbolji ikada odmah na terenu US opena!

Najbolji ikada odmah na terenu US opena!

Sportske.net pre 3 sata
Nole na startu Ju-Es Opena: Američko čudo od deteta naspram žive legende

Nole na startu Ju-Es Opena: Američko čudo od deteta naspram žive legende

Sportski žurnal pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićŽrebUS OpenNjujorkjannik sinner

Sport, najnovije vesti »

Na slobodu puštena 104 navijača Universidad Čilea nakon nereda u Argentini

Na slobodu puštena 104 navijača Universidad Čilea nakon nereda u Argentini

Danas pre 24 minuta
Hose Ignasio Prades Pons novi selektor rukometašica Srbije

Hose Ignasio Prades Pons novi selektor rukometašica Srbije

Danas pre 1 sat
Hose Ignasio Prades Pons novi selektor rukometašica Srbije

Hose Ignasio Prades Pons novi selektor rukometašica Srbije

Radio 021 pre 19 minuta
Da smo se plasirali na Evrobasket sa svima bi bili ravnopravni: Šarić smatra da niko nije favorit protiv Hrvata! Tek došao a…

Da smo se plasirali na Evrobasket sa svima bi bili ravnopravni: Šarić smatra da niko nije favorit protiv Hrvata! Tek došao a već bi da gine za izraelce: Makabi do smrti!

Hot sport pre 18 minuta
Srbija nikako ne ume sa njima, a evo šta kaže harizmatičan trener: Progovorio o bolesnom Polonari i poslao moćnu poruku! Tek…

Srbija nikako ne ume sa njima, a evo šta kaže harizmatičan trener: Progovorio o bolesnom Polonari i poslao moćnu poruku! Tek došao a već bi da gine za izraelce: Makabi do smrti!

Hot sport pre 18 minuta