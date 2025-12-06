Misterija Jokićevih ogrebotina: „Ja sam kriv“ /foto/

Posle pobede Denvera nad Atlantom, osim preokreta jedna od tema bili su i ožiljci Nikole Jokića na ruci. Nije prvi put da srpski as „ranjen“ završi meč, ali sada je i sam progovorio o tome kako je došlo do toga.

Navikli smo da sudije budu imune na grube poteze koje igrači prave nad Nikolom Jokićem, pa tako nije bilo iznenađenje kada se posle meča sa Atlantom pojavila fotografija srpskog asa na kojoj se jasno vide ožiljci. Međutim, Jokić nije želeo da krivi nikoga za to već je objasnio da je krivica njegova. „Zapravo, u toj situaciji sam ja napravio faul, napravio sam to sebi. Faulirao sam Nembharda, a on me je tada ogrebao“, iskren je Jokić. S obzirom da prizor nije