Jokić posle ludog preokreta: Ovaj tim nikada ne odustaje

Neverovatan preokret napravili su Denver Nagetsi protiv Atlante, a glavni junak Nikola Jokić posle velike pobede istakao je da se on i njegov tim nisu predali kao što to nikad i ne čine.

Nikola Jokić odigrao je novi spektakularni meč u kom je postigao 40 poena, devet skokova i osam asistencija. Na početku duela je delovalo da će ovo biti bleda partija i njega i saigrača, međutim uspeli su u nastavku sve da demantuju. „Naša odbrana je bila vrlo loša, napad je bio dobar i pogađali smo dobro. Odbrana u drugom poluvremenu je bila malo više ‘fizička’, dali su nam 133 poena, ali smo mi napadali reket, dobro smo šutirali, i imali samopouzdanja na šutu i