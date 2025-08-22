Siti cementira defanzivca: Novi ugovor do 2029.

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Vladimir Vesić
Siti cementira defanzivca: Novi ugovor do 2029.

Mančester Siti napravio je veliki posao, pošto je produžio ugovor sa štoperom portugalskim reprezentativcem Rubenom Dijašom.

Sjajni Portugalac potpisao je novi ugovor do 2029. Tako da je jasno bar za njega da će preživeti promene koje se već odvijaju na Etihadu, posebno u odbrani. 🚨🔵 Official, confirmed. Rúben Dias signs new deal at Manchester City valid until June 2029. pic.twitter.com/b8lH2Ht9ia —
Ključne reči

Mančester SitiPortugalTwitterEtihadmanchester citypremier league

