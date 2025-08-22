Zvanično: Viktor u Čikagu, TSC i Zvezda dele obeštećenje

Viktor Radojević, dosadašnji levi bek TSC-a, ozvaničio je prelazak u Čikago.

Sport Klub vam pruža priliku da se igrate i vi okušate svoje selektorsko i košarkaško znanje i osvojite vredne nagrade u Evropskom košarkaškom fantaziju. Registrujte svoj tim sada – OVDE. Ugovor je potpisan na tri plus jednu godinu, a obeštećenje je 1.500.000 evra. TSC i Crvena zvezda će podeliti zaradu, jer je prilikom prelaska beka sa Marakane u Bačku Topolu definisan dolazak bez obeštećenja, uz zadržavanje 50 odsto od narednog transfera. Isplatilo se na kraju to