Zvanično: Viktor u Čikagu, TSC i Zvezda dele obeštećenje

Sport klub pre 17 minuta
Viktor Radojević, dosadašnji levi bek TSC-a, ozvaničio je prelazak u Čikago.

Ugovor je potpisan na tri plus jednu godinu, a obeštećenje je 1.500.000 evra. TSC i Crvena zvezda će podeliti zaradu, jer je prilikom prelaska beka sa Marakane u Bačku Topolu definisan dolazak bez obeštećenja, uz zadržavanje 50 odsto od narednog transfera.
