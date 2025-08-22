Novak otišao na utakmicu, a Alkaraz kod sveštenika pred US Open: Pogledajte molitvu i ritual za Karlitosa

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
US Open 2025 počinje ovog 24. avgusta i trajaće do 7. septembra u Njujorku, a jedan od glavnih kandidata za osvajanje trofeja je drugi teniser sveta, Karlos Alkaraz, koji obavlja poslednje pripreme pred početak turnira.

I, dok je Novak Đoković posetio bejzbol meč kultnih američkih timova i najvećih rivala u kojem su se sastali Njujork Jenkis i Boston Red Soks, neposredno pred početak turnira, pojavio se snimak Karlosa Alkaraza, koji je najverovatnije nastao skoro. Na njemu, mladi Španac se sreo sa sveštenikom Don Luiđijem Portaruluom. Sveštenik je podigao obe ruke ispred Alkaraza i izgovorio molitvu. Nakon toga usledio je i obred koji se može opisati kao vrsta blagoslova svetom
