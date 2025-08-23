‘Nasmejani anđeo’: Bitka za spas retkog delfina bez peraja

BBC News pre 38 minuta | Stiven Mekdonel - BBC Njuz

AFP via Getty Images Naučnici žure da zaštite, prema mnogima, „najvažniju životinju" u reci Jangce

Kineski naučnici bore se da spasu jednu od najvećih životinjskih vrsta koje žive u reci Jangce, a potpuna zabrana ribarenja u regionu im pomaže u tome.

Na Institutu za hidrobiologiju u Vuhanu, samo pet kilometara od obale reke, očuvana tela danas izumrlog rečnog delfina (baiđi na kineskom) i ribe veslonosa počivaju u tišini iza staklenog okna.

„Sada kada su oni izumrli, spasićemo delfina iz reke Jangce", kaže za BBC profesor Vang Si.

„Ovde važi za najvažniju životinju."

Poslednji znani baiđi uginuo je 2002. godine, 22 godine pošto su istraživači sa Instituta počeli da se staraju o njemu.

Godinu dana kasnije, poslednji poznati veslonos - tip ribe zrakoperke koji može da naraste na više od tri metra - slučajno je postao ulov ribolovca i, uprkos tome što je bio obeležen radio predajnikom i pušten nazad u prirodu, nestao.

Cilj je sada da se spreči da rečni delfin bez peraja iz Jangcea, od kojih je, prema procenama, u divljini ostalo svega 1.200 primeraka, prema aktuelnim procenama, doživi istu sudbinu.

„To je jedini vrhunski grabljivac preostao u reci

„Oni su retki i njihove brojke odslikavaju zdravlje ekologije čitavog sistema", objašnjava profesor Vang.

BBC Poslednji rečni delfin, ili baiđi, uginuo je 2002. godine - jedini preostali primerci su u muzejima

Ideja o obustavljanju ribarenja prvi put je začeta kod profesora Caoa Vensuana iz Kineske akademije nauka (CAS) 2006. godine, ali je bilo potrebno mnogo više pritiska njegovih kolega naučnika pre nego što je na snagu stupila potpuna 10-godišnja zabrana pre skoro pet godina.

Ko prekrši zabranu i ribari duž reku Jangce, kao i na obližnjim jezerima i pritokama, suočava se sa potencijalnom zatvorskom kaznom.

Zabrana je svakako uzburkala živote ljudi i ostavila 220.000 ribara bez posla.

A opet delfin bez peraja, koji pripada najstarijem živom ogranku porodičnog stabla delfina, ostaje kritično ugrožen i danas.

Oni koji su bili prikazani BBC-ju na Institutu drže se u zatočeništvu da bi ih proučavala CAS.

Mogu da se vide ili iznad vode ili ispod, kad se spustite stepenicama pored dubokog rezervoara u kom se nalazi oblast za posmatranje.

Naučnici kažu da se oni uzbude u društvu ljudi, a sasvim sigurno izgledaju kao da vole da se razmeću: trkaju se kroz vodu i plivaju brzo, blizu stakla sa ljudima koji stoje sa druge strane.

Plivajući pored vas, deluju kao da vas gledaju sa nestašnim osmehom.

U divljini, oni i dalje opstaju tamo gde druge vrste nisu uspevale.

Izgradnja glavnog dela Brane tri klisure 2006. godine nije direktno uticala na delfina bez peraja, koji ne mora da ide uzvodno da bi se mrestio, mada jeste uticala na ribu koju oni jedu.

Justin Jin / WWF-US Procenjuje se da je u divljini ostalo samo oko 1.200 rečnih pliskavica sa Jangcea

Za druge krupne morske životinje, kao što su veslonos ili kineska jesetra, građevina je bila katastrofalna.

Vang Ding, član međunarodne Unije za konzervaciju prirode (IUCN), specijalizovan za cetaceane kao što je delfin bez peraja, posvetio je život očuvanju zdravlja reke Jangce.

On vidi i dobro i loše u ovim branama i priseća se kako je bilo nekad.

„Svake sezone poplava morali bismo da organizujemo tim sa snažnim mišićima, koristimo brojne ljude, da spavamo na obalama reka, samo u slučaju da nadođu poplave", kaže on.

„Potom, ako bi zaista udarila poplava, svi bi dali sve od sebe da očuvaju nasipe čvrstim, da osiguraju da nisu probijeni od opasne nadolazeće vode."

Danas, kaže on, brana tri klisure ublažava posledice poplava.

Profesor Vang, međutim, ističe da masivna građevina koja blokira reku takođe sprečava da ogromne jesetre iz Jangcea stignu do mrestilišta.

I dok je ugrožena riba delovala kao da je nakratko uspela da pronađe alternativnu lokaciju, kaže on, to više nije tako.

Ovih dana jesetre su u reci samo zato što ih istraživači ubacuju u nju, po deset hiljada odjednom.

BBC Džinovska brana Tri klisure uticala je na divlji svet reke

Uprkos milion jesetri uzgojenih u zatočeništvu i puštenih u reku Jangce prošle godine, pokušaji da se poveća njihova populacija bili su neuspešni, jer se ove ribe ne razmnožavaju same od sebe u divljini.

Da delfini bez peraja ne bi završili isto tako, profesor Vang i drugi naučnici nadaju se da će potpuna zabrana ribarenja ostati na snazi i nakon pošto prođe prvih deset godina.

Njihovo istraživanje, objavljeno u Biltenu Kineske akademije nauka, beleži drastično povećanje broja riba otkako je zabrana stupila na snagu 2021. godine.

Drugu pretnju delfinu bez peraja bi, međutim, moglo biti teže razrešiti.

Vang Si je istakao da su „brodovi veoma opasni po mozak životinje jer su veoma bučni".

Priča se da oni proizvode oblik podvodnog zagađenje bukom koja veoma uznemiruje životinje.

Pogledajte video: Zvuci koje proizvodi čovek ugrožavaju kitove, delfine i druge morske životinje

Kineski naučnici misle da je zvuk brodova možda doprineo izumiranju rečnih delfina baiđija u reci Jangce, koji su koristili sonar za komunikaciju.

Ali jedno je zabraniti ribarenje, a nešto sasvim drugo potpuno zaustaviti prometni rečni saobraćaj koji isporučuje putnike baš kao i robu, i obezbeđuje životnu snagu za najveći deo privrede centralne Kine.

Realnije je naterati fabrike koje proizvode hemikalije da se odsele sa Jangcea.

Hiljade njih su ugašene ili preseljene u poslednjoj deceniji, u potezu za koji se kaže da je značajno popravio kvalitet vode u reci.

Postojala je i velika inicijativa za vršenje pritiska iz same zajednice.

Posle odlaska u penziju, Jang He je počeo da se bavi amaterskom fotografijom.

On sada kaže da odlazi svakog dana na reku sa fotografskom opremom u pokušaju da spazi ove životinje.

Kad uspe da napravi neke dobre fotografije, prosleđuje ih naučnicima, koji kažu da on obavlja bolji posao od skoro svakog drugog ko prati njihov napredak.

Jang kaže da je jednom video uznemirenog delfina koji se upetljao u mrežu.

Obavestio je lokalne vlasti, koje su zatvorile deo reke za saobraćaj brodova dok on ne bude spasen, a ispostavilo se da je delfin koji će uskoro biti izbavljen zapravo bio trudan.

Osećao se veoma dobro zbog toga, kaže on.

Broj delfina je taj koji, međutim, priča najubedljiviju priču.

U divljini je 1990-ih bilo 3.300 delfina bez peraja.

Do 2006. godine taj broj se prepolovio.

Onda je usledila zabrana ribarenja, fabrike su preseljene, a opadanje njihovog broja se zaustavilo.

I ne samo to, već je tokom poslednjih pet godina vođenja evidencije, broj delfina porastao za skoro četvrtinu.

Naučnici su ponosni na te brojke i ukazuju koliko su važni za zdravlje životne sredine uopšte.

„Mi spasavamo delfina bez peraja da bismo spasli reku Jangce", kaže Vang Ding.

„Ovo vam je kao veliko ogledalo, da bismo imali predstavu o tome koliko nam dobro ide zaštita ovog ekosistema.

„Ako delfinima dobro ide, ako njihov broj raste, to znači da se ekološko zdravlje čitave reke takođe popravlja."

Pogledajte i ovaj video: Kako žive delfini u Jadranu i ko se o njima brine

