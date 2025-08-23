Vremenska prognoza za subotu 23. avgust: Danas oblačno i suvo

Beta pre 29 minuta

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U toku noći u severnim, zapadnim i centralnim krajevima naoblačenje, mestimično s kratkotrajnom kišom.

Duvaće slab i umeren vetar, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju.

Najniža temperatura biće od 11 do 18, a najviša od 24 do 28 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Uveče i u toku noći postepeno naoblačenje, pred jutro moguća slaba kiša.

Najniža temperatura biće od 13 do 15, a najviša oko 26 stepeni.

(Beta, 23.08.2025)