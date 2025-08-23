Vremenska prognoza za subotu 23. avgust: Danas oblačno i suvo
Beta pre 29 minuta
U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
U toku noći u severnim, zapadnim i centralnim krajevima naoblačenje, mestimično s kratkotrajnom kišom.
Duvaće slab i umeren vetar, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju.
Najniža temperatura biće od 11 do 18, a najviša od 24 do 28 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Uveče i u toku noći postepeno naoblačenje, pred jutro moguća slaba kiša.
Najniža temperatura biće od 13 do 15, a najviša oko 26 stepeni.
