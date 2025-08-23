Američke akcije skočile: Pauel otvara vrata novim smanjenjima kamatnih stopa u septembru, dotakao se i carina

Blic pre 7 minuta
Američke akcije skočile: Pauel otvara vrata novim smanjenjima kamatnih stopa u septembru, dotakao se i carina

Američke akcije su porasle u petak nakon što je predsednik Federalnih rezervi Džerom Pauel otvorio vrata smanjenju kamatnih stopa u septembru tokom svog dugo očekivanog govora u Džekson Holu.

Industrijski prosek Dau Džonsa porastao je za 800 poena na Volstritu, ili 1,9%, zatvorivši se na novom rekordnom nivou, dok je S&P 500 dobio oko 1,5%, a tehnološki Nasdaq Composite za 1,9%. Petak je usledio nakon negativne nedelje za tržišta, jer su tehnološke akcije pale usred sumnji u trgovanje veštačkom inteligencijom. Akcije velikih tehnoloških akcija porasle su nakon Pauelovih komentara. Nvidia je dodala 1,3%, dok su "Meta", "Alphabet" i "Amazon" porasli za
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Powell doneo olakšanje investitorima, Srbija čeka nove ekonomske mere

Powell doneo olakšanje investitorima, Srbija čeka nove ekonomske mere

Bloomberg Adria pre 37 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NVidiaAmazonVolstrit

Ekonomija, najnovije vesti »

Everati pretvara klasične automobile u električna vozila

Everati pretvara klasične automobile u električna vozila

Forbes pre 32 minuta
Koji polovni dizelaši su noćna mora za vozače u Srbiji?

Koji polovni dizelaši su noćna mora za vozače u Srbiji?

Kamatica pre 2 minuta
Powell doneo olakšanje investitorima, Srbija čeka nove ekonomske mere

Powell doneo olakšanje investitorima, Srbija čeka nove ekonomske mere

Bloomberg Adria pre 37 minuta
Poslovanje IT sektora: Kome je profit rastao više od 500 odsto, a ko je zabeležio pad

Poslovanje IT sektora: Kome je profit rastao više od 500 odsto, a ko je zabeležio pad

Forbes pre 32 minuta
Najnoviji američki AI akcioni plan je odličan, ali jedna stvar kvari sliku

Najnoviji američki AI akcioni plan je odličan, ali jedna stvar kvari sliku

Bloomberg Adria pre 37 minuta