Istorija i emocija na platnu! U Vojnom muzeju otvorena izložba povodom 110 godina od odbrane Beograda i Dana muzeja (foto)

Povodom obeležavanja Dana Vojnog muzeja i 110 godina od odbrane Beograda i Albanske golgote u galeriji te vojne ustanove kulture otvorena je izložba "Slike rata u delima Bogosava Vojinovića - Pelikana".

Autor izložbe je viši kustos Vojnog muzeja Bojana Ilić, a na izložbenoj postavci su predstavljena dela slikara amatera, novinara, ilustratora, karikaturiste, visoko odlikovanog borca iz ratova 1912-1918. i rezervnog oficira Kraljevine Jugoslavije Bogosava Vojinovića - Pelikana, koji je između dva svetska rata nastojao da rečju i slikom očuva sećanje na žrtvu srpske vojske i naroda u ratovima za oslobođenje i ujedinjenje, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.