Nagrada "Srce Sarajeva" filmu "Vetre pričaj sa mnom" Stefana Đorđevića

Blic pre 2 sata
Nagrada "Srce Sarajeva" filmu "Vetre pričaj sa mnom" Stefana Đorđevića

Sarajevo film festival završen je večeras svečanom ceremonijom dodele nagrada u Narodnom pozorištu, a nagrada Srce Sarajeva za najbolji igrani film pripala je srpskom reditelju Stefanu Đorđeviću za film "Vetre, pričaj sa mnom".

"Hvala festivalu, ne samo što je moj put počeo ovde, već i zato što brinu o mladim autorima. Hvala žiriju i publici, i mojoj porodici", rekao je Đorđević preuzimajući nagradu. Žiri takmičarskog programa činili su reditelj Sergej Loznica, glumac Dragan Mićanović, reditelj, scenarista i glumac Emanuel Parvu, rediteljka iscenaristkinja Ena Sendijarević i festivalska direktorka Triša Tatl. Nagrada "Srce Sarajeva" za najbolju režiju dodeljena je rediteljki Ivani
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Završen 31. SFF: Srpski film „Vetre, pričaj sa mnom“ dobio Srce Sarajeva za najbolji igrani film

Završen 31. SFF: Srpski film „Vetre, pričaj sa mnom“ dobio Srce Sarajeva za najbolji igrani film

Danas pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan MićanovićSarajevoPozorišteLoznica

Kultura, najnovije vesti »

Arapsko proleće bilo je hrabri odgovor protiv tiranije

Arapsko proleće bilo je hrabri odgovor protiv tiranije

Radar pre 49 minuta
Završen 31. SFF: Srpski film „Vetre, pričaj sa mnom“ dobio Srce Sarajeva za najbolji igrani film

Završen 31. SFF: Srpski film „Vetre, pričaj sa mnom“ dobio Srce Sarajeva za najbolji igrani film

Danas pre 54 minuta
Nagrada "Srce Sarajeva" filmu "Vetre pričaj sa mnom" Stefana Đorđevića

Nagrada "Srce Sarajeva" filmu "Vetre pričaj sa mnom" Stefana Đorđevića

Blic pre 2 sata
South Park nastavlja da ismeva Donalda Trampa: novom epizodom otišli su korak dalje

South Park nastavlja da ismeva Donalda Trampa: novom epizodom otišli su korak dalje

Danas pre 3 sata
Filmski radnici su odlučili – ovo su najbolja ostvarenja 21. veka

Filmski radnici su odlučili – ovo su najbolja ostvarenja 21. veka

Danas pre 5 sati