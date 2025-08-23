"Tata je usred ručka odlazio u sobu i gledao erotske filmove": Deca u Srbiji već sa 8 godina počinju da konzumiraju ovaj sadržaj, stručnjaci upozoravaju: "Kad dođe do toga..."

Blic pre 1 sat
"Tata je usred ručka odlazio u sobu i gledao erotske filmove": Deca u Srbiji već sa 8 godina počinju da konzumiraju ovaj…

Svaki roditelj složiće se sa činjenicom da deca veoma brzo rastu. U eri tehnološkog napretka i dostupnosti internetskog sadržaja, mnogo je zamki u koje dete lako upada, a koje često mogu da vode u neki oblik devijantnog ponašanja. Oblici zavisnosti su jedni od njih, pogotovo kad je reč o filmovima za odrasle. Iako gledanje počinje u grupi, s dozom humora i dečjom radoznalošću, s godinama ta deca postaju ljudi koji izbegavaju bliske kontakte i imaju problem da održe zdravu vezu.

Prema nedavnim istraživanjima u svetu, ali i kod nas, deca i mladi sve više su izloženi sadržajima za odrasle, a veliki broj njih sa njom se susreće između devete i 13. godine, pod uticajem društva ili namernim pretraživanjem na mreži. Izloženost može oblikovati dečju percepciju intimnih odnosa, veza i rodnih uloga, što potencijalno može dovesti do štetnih stereotipa i različitih oblika ponašanja. Posledice po dete koje posećuje sajtove za odrasle mogu biti
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Tata je usred ručka odlazio u sobu i gledao erotske filmove": Deca u Srbiji već sa 8 godina počinju da konzumiraju ovaj…

"Tata je usred ručka odlazio u sobu i gledao erotske filmove": Deca u Srbiji već sa 8 godina počinju da konzumiraju ovaj sadržaj, stručnjaci upozoravaju: "Kad dođe do toga..."

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Protestna okupljanja: Demonstranti kod Vukovog spomenika, studenti iz Niša i Beograda u poseti Pirotu

Protestna okupljanja: Demonstranti kod Vukovog spomenika, studenti iz Niša i Beograda u poseti Pirotu

Blic pre 1 minut
Opasan trend među vozačima: Ovo nikako ne smete imati u vozilu ako putujete u Grčku! Novi zakon o saobraćaju predviđa…

Opasan trend među vozačima: Ovo nikako ne smete imati u vozilu ako putujete u Grčku! Novi zakon o saobraćaju predviđa drakonske kazne, oduzimanje registracije i dozvole

Blic pre 56 minuta
(Mape) Uragan Erin uzburkao atmosferu: Pakao se vraća u Srbiju! Dobro pogledajte ovu mapu, jedan dan je ključan, stiže totalni…

(Mape) Uragan Erin uzburkao atmosferu: Pakao se vraća u Srbiju! Dobro pogledajte ovu mapu, jedan dan je ključan, stiže totalni obrt

Blic pre 6 minuta
Zašto ekskluzivni lokali u Beogradu zvrje prazni – nova vrsta menadžera mogla bi da bude rešenje

Zašto ekskluzivni lokali u Beogradu zvrje prazni – nova vrsta menadžera mogla bi da bude rešenje

RTS pre 56 minuta
Večeras pogledajte u nebo, ovo se odavnina veruje Danas se slavi veliki svetac

Večeras pogledajte u nebo, ovo se odavnina veruje Danas se slavi veliki svetac

Alo pre 1 sat