"Tata je usred ručka odlazio u sobu i gledao erotske filmove": Deca u Srbiji već sa 8 godina počinju da konzumiraju ovaj sadržaj, stručnjaci upozoravaju: "Kad dođe do toga..."

Svaki roditelj složiće se sa činjenicom da deca veoma brzo rastu. U eri tehnološkog napretka i dostupnosti internetskog sadržaja, mnogo je zamki u koje dete lako upada, a koje često mogu da vode u neki oblik devijantnog ponašanja. Oblici zavisnosti su jedni od njih, pogotovo kad je reč o filmovima za odrasle. Iako gledanje počinje u grupi, s dozom humora i dečjom radoznalošću, s godinama ta deca postaju ljudi koji izbegavaju bliske kontakte i imaju problem da održe zdravu vezu.

Prema nedavnim istraživanjima u svetu, ali i kod nas, deca i mladi sve više su izloženi sadržajima za odrasle, a veliki broj njih sa njom se susreće između devete i 13. godine, pod uticajem društva ili namernim pretraživanjem na mreži. Izloženost može oblikovati dečju percepciju intimnih odnosa, veza i rodnih uloga, što potencijalno može dovesti do štetnih stereotipa i različitih oblika ponašanja. Posledice po dete koje posećuje sajtove za odrasle mogu biti