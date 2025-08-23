(Video) "kupujem novu nekretninu": Sofija se pere od odnosa sa Terzom: "Možda ulazim u Elitu 9"

Sofija Janjićijević večera je gost u emisiji "Narod pita", a za "Blic" je priznala da se jako kaje zbod odnosa sa Terzom.

Sofija tvrdi kako nema ništa od pomirenja sa bivšim, te da se kaje zbog njihovog odnosa. - Ne čujem se sa Terzom. Jako lepo što je video ćerkicu. Sve što dođe na svoje mesto, meni je drago. Terza i ja smo napravili šta smo napravili. On je mene ostavio, od tog trenutka se više nismo pomirili. Osam meseci je prošlo, 10 meseci mi nismo zajedno. Za njega kažem, da je dobar čovek, prijatelj i drug, ali kao emotivni partner nije dovoljno zreo. Roditelji nisu odobrili