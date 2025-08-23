Savet roditelja ETŠ Pupin: Zašto je škola ćutala na hapšenje i ponižavanje svojih učenika?

Danas pre 34 minuta  |  Beta
Savet roditelja ETŠ Pupin: Zašto je škola ćutala na hapšenje i ponižavanje svojih učenika?

Savet roditelja Elektrotehničke škole (ETŠ) „Mihajlo Pupin“ u Novom Sadu uputio je dopis upravi i kolektivu te škole zbog izostanka zvanične reakcije škole na „hapšenje i ponižavanje njihovih učenika“ u policijskoj stanici nakon privođenja, objavljeno je danas.

Kako se navodi u dopisu, „nad građankama i građanima Srbije, uključujući studente i učenike, u proteklom periodu sprovode se policijska tortura, nelegalna hapšenja i prekomerna upotreba sile sa ciljem da se uguši sloboda govora i bunt velikog dela građana“, a koji je nastao kao „odgovor na dugogodišnju nepravdu koju intenzivno trpimo u poslednjih nekoliko decenija“. Dodaje se da su brojni incidenti ovog tipa zabeleženi kamerama, a da je među poslednjima onaj u noći
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Savet roditelja ETŠ "Mihajlo Pupin": Zašto je škola ćutala na ponižavanje svojih učenika

Savet roditelja ETŠ "Mihajlo Pupin": Zašto je škola ćutala na ponižavanje svojih učenika

N1 Info pre 1 sat
Savet roditelja Elektrotehničke škole: Zašto škola ćuti na ponižavanje učenika u policiji?

Savet roditelja Elektrotehničke škole: Zašto škola ćuti na ponižavanje učenika u policiji?

Radio 021 pre 1 sat
Novi Sad: Roditelji učenika ETŠ „Mihajlo Pupin“ traže reakciju škole nakon hapšenja učenika

Novi Sad: Roditelji učenika ETŠ „Mihajlo Pupin“ traže reakciju škole nakon hapšenja učenika

Nedeljnik pre 1 sat
Savet roditelja ETŠ Pupin: Zašto je škola ćutala na ponižavanje svojih učenika

Savet roditelja ETŠ Pupin: Zašto je škola ćutala na ponižavanje svojih učenika

Nova pre 1 sat
Savet roditelja ETŠ Pupin: Zašto je škola ćutala na ponižavanje svojih učenika

Savet roditelja ETŠ Pupin: Zašto je škola ćutala na ponižavanje svojih učenika

Novi magazin pre 1 sat
Roditelji učenika ETŠ: Ne smemo ćutati dok se deca ponižavaju

Roditelji učenika ETŠ: Ne smemo ćutati dok se deca ponižavaju

Danas pre 14 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Čekaonica

Čekaonica

Danas pre 9 minuta
Protestna okupljanja: Demonstranti kod Vukovog spomenika, studenti iz Niša i Beograda u poseti Pirotu

Protestna okupljanja: Demonstranti kod Vukovog spomenika, studenti iz Niša i Beograda u poseti Pirotu

Blic pre 9 minuta
Gori kuća na petrovaradinu: Vatra progutala jednu prostoriju: Dva vatrogasna vozila na licu mesta (foto)

Gori kuća na petrovaradinu: Vatra progutala jednu prostoriju: Dva vatrogasna vozila na licu mesta (foto)

Blic pre 9 minuta
Meta ulaže više od 10 milijardi dolara u Gugl klaud

Meta ulaže više od 10 milijardi dolara u Gugl klaud

Serbian News Media pre 9 minuta
Velike gužve na graničnim prelazima prema Mađarskoj

Velike gužve na graničnim prelazima prema Mađarskoj

RTS pre 9 minuta