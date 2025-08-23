Završen 31. SFF: Srpski film „Vetre, pričaj sa mnom“ dobio Srce Sarajeva za najbolji igrani film

Danas pre 3 sata  |  Danas online
Završen 31. SFF: Srpski film „Vetre, pričaj sa mnom“ dobio Srce Sarajeva za najbolji igrani film
Na 31. SFF dodeljene su zvanične nagrade, a glavnu nagradu – Srce Sarajeva za najbolji igrani film – osvojio je srpski film Vetre, pričaj sa mnom u režiji Stefana Đorđevića. U takmičarskom programu igranih filmova Sarajevo film festivala ( SFF-a), žiri u sastavu Sergei Loznitsa (predsednik, Ukrajina), Dragan Mićanović (Srbija), Emanuel Pârvu (Rumunija), Ena Sendijarević (Bosna i Hercegovina/Nizozemska) i Tricia Tuttle (SAD) dodelio je Srce Sarajeva za najbolji
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Nagrada "Srce Sarajeva" filmu "Vetre pričaj sa mnom" Stefana Đorđevića

Nagrada "Srce Sarajeva" filmu "Vetre pričaj sa mnom" Stefana Đorđevića

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaDragan MićanovićSarajevoBosna i HercegovinaUkrajinaRumunija

Kultura, najnovije vesti »

Arapsko proleće bilo je hrabri odgovor protiv tiranije

Arapsko proleće bilo je hrabri odgovor protiv tiranije

Radar pre 3 sata
Završen 31. SFF: Srpski film „Vetre, pričaj sa mnom“ dobio Srce Sarajeva za najbolji igrani film

Završen 31. SFF: Srpski film „Vetre, pričaj sa mnom“ dobio Srce Sarajeva za najbolji igrani film

Danas pre 3 sata
Nagrada "Srce Sarajeva" filmu "Vetre pričaj sa mnom" Stefana Đorđevića

Nagrada "Srce Sarajeva" filmu "Vetre pričaj sa mnom" Stefana Đorđevića

Blic pre 5 sati
South Park nastavlja da ismeva Donalda Trampa: novom epizodom otišli su korak dalje

South Park nastavlja da ismeva Donalda Trampa: novom epizodom otišli su korak dalje

Danas pre 6 sati
Filmski radnici su odlučili – ovo su najbolja ostvarenja 21. veka

Filmski radnici su odlučili – ovo su najbolja ostvarenja 21. veka

Danas pre 8 sati