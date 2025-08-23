Sjajni „delfini“ u finalu Evropskog prvenstva: Za titulu protiv Crnogoraca u nedelju

Vaterpolisti Srbije plasirali su se u finale Evropskog prvenstva za igrače do 18 godina u Rumuniji.

Za zlato će igrati protiv Crne Gore u nedelju u 18.30. U polufinalu sa Grcima Srbija je prikazala odličnu partiju i zasluženo slavila 20:14 (5:2, 5:2, 5:5,5:5) Tim saveznog selektora Miloša Sakovića, osokoljen pobedom protiv Mađarske, odigrao je dve četvrtine izvanredno. Grci se nisu ni snašli, a Srbija je predvođena odličnim Čonkićem, trostrukim strelcem u prvoj četvrtini, imala četiri gola prednosti. Dva gola rivala nisu poremetila koncentraciju superiornije