Sjajni „delfini“ u finalu Evropskog prvenstva: Za titulu protiv Crnogoraca u nedelju

Dnevnik pre 15 minuta
Sjajni „delfini“ u finalu Evropskog prvenstva: Za titulu protiv Crnogoraca u nedelju

Vaterpolisti Srbije plasirali su se u finale Evropskog prvenstva za igrače do 18 godina u Rumuniji.

Za zlato će igrati protiv Crne Gore u nedelju u 18.30. U polufinalu sa Grcima Srbija je prikazala odličnu partiju i zasluženo slavila 20:14 (5:2, 5:2, 5:5,5:5) Tim saveznog selektora Miloša Sakovića, osokoljen pobedom protiv Mađarske, odigrao je dve četvrtine izvanredno. Grci se nisu ni snašli, a Srbija je predvođena odličnim Čonkićem, trostrukim strelcem u prvoj četvrtini, imala četiri gola prednosti. Dva gola rivala nisu poremetila koncentraciju superiornije
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Najgore sudije na svetu su Engleske: Pogledajte skandaloznu odluku u Premijer ligi! Igra voša kao barsa: Stara dama povela za…

Najgore sudije na svetu su Engleske: Pogledajte skandaloznu odluku u Premijer ligi! Igra voša kao barsa: Stara dama povela za 27 sekundi!

Hot sport pre 20 minuta
Delfini u finalu EP, za zlato sa Crnogorcima

Delfini u finalu EP, za zlato sa Crnogorcima

Sportski žurnal pre 15 minuta
Debi iz snova: Vidosavljević pogodio za Vojvodinu u 27. sekundi!

Debi iz snova: Vidosavljević pogodio za Vojvodinu u 27. sekundi!

Sport klub pre 10 minuta
Očajan start "jorgandžija" - novajlija im "otkinuo bodove"

Očajan start "jorgandžija" - novajlija im "otkinuo bodove"

B92 pre 20 minuta
Sa Crnom Gorom za zlato: Vaterpolisti pobedili Grčku, sutra će se sa "ajkulama" boriti za titulu na EP do 18 godina u Oradei

Sa Crnom Gorom za zlato: Vaterpolisti pobedili Grčku, sutra će se sa "ajkulama" boriti za titulu na EP do 18 godina u Oradei

Večernje novosti pre 20 minuta
Delfini u finalu EP, za zlato sa Crnogorcima

Delfini u finalu EP, za zlato sa Crnogorcima

Politika pre 15 minuta
Atletiko ne zna za pobedu, novajlija Elče "ukrao" bodove Jorgandžijama

Atletiko ne zna za pobedu, novajlija Elče "ukrao" bodove Jorgandžijama

Telegraf pre 5 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoCrna GoraRumunijaMađarska

Sport, najnovije vesti »

Laslo Đere zbog povrede odustao od Ju Es opena

Laslo Đere zbog povrede odustao od Ju Es opena

Danas pre 10 minuta
Mladi vaterpolisti Srbije u finalu Evropskog prvenstva U18

Mladi vaterpolisti Srbije u finalu Evropskog prvenstva U18

Danas pre 45 minuta
Ebereči Eze novo pojačanje Arsenala

Ebereči Eze novo pojačanje Arsenala

Danas pre 2 sata
Kadetkinje Srbije osvojile peto mesto na Evropskom košarkaškom prvenstvu i obezbedile plasman na SP

Kadetkinje Srbije osvojile peto mesto na Evropskom košarkaškom prvenstvu i obezbedile plasman na SP

Danas pre 3 sata
Odbojkašice Srbije započele odbranu titule na Svetskom prvenstvu pobedom nad Ukrajinom

Odbojkašice Srbije započele odbranu titule na Svetskom prvenstvu pobedom nad Ukrajinom

Naslovi.ai pre 10 minuta