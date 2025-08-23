Delfini u finalu EP, za zlato sa Crnogorcima

Srbiju su do pobede protiv Grčke predvodili Novak Lazić i Vuk Čonkić sa po četiri pogotka

Mladi vaterpolisti Srbije plasirali su se u finale Evropskog prvenstva za igrače do 18 godina, pošto su u polufinalu u rumunskoj Oradei pobedili Grčku 20:14 (5:2, 5:2, 5:5, 5:5). Srbiju su do pobede predvodili Novak Lazić i Vuk Čonkić sa po četiri pogotka. Kod Grčke bolji od ostalih bio je Dimitrios Hadžis sa osam golova. Srbija će sutra od 18.30 u finalu igrati protiv Crne Gore. Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.
