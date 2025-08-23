Miran Fabjan umalo izazvao tuču na meču Slovenije i Srbije: Mma borac pokazao kakva je zapraov osoba! (foto) atletiko i dalje ne može da pobedi: Užasan start sezone!

Hot sport pre 1 sat
Miran Fabjan umalo izazvao tuču na meču Slovenije i Srbije: Mma borac pokazao kakva je zapraov osoba! (foto) atletiko i dalje…

Definitivno je da je postupio ispravno u Areni! Reprezentacija Srbije slavila je u Beogradskoj areni protiv Slovenije u pripremnom meču za Evrobasket.

Rezultat prilično ubedljive pobede bio je 106:72 za našu selekciju Ipak, meču je zamalo prethodila tuča u publici koju je sasvim opravdano mogao izazvati Miran Fabjan. On se povodom incidenta oglasio na svom Instagram nalogu: Miran Fabjan – incident na Srbija – Slovenija! pic.twitter.com/mNtrMVh7qX — sportnadlanu (@klikclick191174) August 23, 2025 – Dođem u dvoranu, svako sedne na svoje mesto, deca se smeju i čekamo utakmicu. Dva reda ispod nas sedi jedan malo
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Poslednji pozdrav Dan tani: Engleski klub se oprostio od Srbina! Atletiko i dalje ne može da pobedi: Užasan start sezone!

Poslednji pozdrav Dan tani: Engleski klub se oprostio od Srbina! Atletiko i dalje ne može da pobedi: Užasan start sezone!

Hot sport pre 1 sat
Srbija je glavni favorit za zlato: Čak je i Ataman svestan moći Orlova! Atletiko i dalje ne može da pobedi: Užasan start…

Srbija je glavni favorit za zlato: Čak je i Ataman svestan moći Orlova! Atletiko i dalje ne može da pobedi: Užasan start sezone!

Hot sport pre 1 sat
Pešić precrtao NBA šampiona, ovo je konačan spisak: Orlovi u ovom sastavu žele da pokore Evropu! Atletiko i dalje ne može da…

Pešić precrtao NBA šampiona, ovo je konačan spisak: Orlovi u ovom sastavu žele da pokore Evropu! Atletiko i dalje ne može da pobedi: Užasan start sezone!

Hot sport pre 1 sat
Srbija na Evrobasketu 2025: potvrđen spisak i pripreme za prvenstvo

Srbija na Evrobasketu 2025: potvrđen spisak i pripreme za prvenstvo

Naslovi.ai pre 2 sata
Kari Pešić precrtao džokera pred Eurobasket: Selektor je "morao" da ga "odstrani" iz tima Srbije - nije bilo druge!

Kari Pešić precrtao džokera pred Eurobasket: Selektor je "morao" da ga "odstrani" iz tima Srbije - nije bilo druge!

Kurir pre 3 sata
Zašto je Pešić doneo te tri odluke: O spisku Srbije za Evrobasket

Zašto je Pešić doneo te tri odluke: O spisku Srbije za Evrobasket

Sport klub pre 3 sata
Da li je Svetislav Pešić pogrešio što nije pozvao Nikolu Topića na Eurobasket?

Da li je Svetislav Pešić pogrešio što nije pozvao Nikolu Topića na Eurobasket?

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanSlovenijaBeogradska ArenaEvrobasketTwitter

Sport, najnovije vesti »

Aleksandra Krunić i Ana Danilina osvojile titulu u dublu u Klivlendu

Aleksandra Krunić i Ana Danilina osvojile titulu u dublu u Klivlendu

Danas pre 17 minuta
Napoli pobedom krenuo u odbranu titule, Milanu ni gol Strahinje Pavlovića nije pomogao da izbegne šokantan poraz od Kremonezea…

Napoli pobedom krenuo u odbranu titule, Milanu ni gol Strahinje Pavlovića nije pomogao da izbegne šokantan poraz od Kremonezea

Danas pre 42 minuta
Laslo Đere zbog povrede odustao od Ju Es opena

Laslo Đere zbog povrede odustao od Ju Es opena

Danas pre 1 sat
Mladi vaterpolisti Srbije u finalu Evropskog prvenstva U18

Mladi vaterpolisti Srbije u finalu Evropskog prvenstva U18

Danas pre 2 sata
Ebereči Eze novo pojačanje Arsenala

Ebereči Eze novo pojačanje Arsenala

Danas pre 3 sata