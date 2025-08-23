Velika akcija MUP-a republike srpske: Zbog šverca droge uhapšeno 16 osoba!

"U okviru akcije uhapšeno je 16 osoba koja se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih dela nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga i izazivanje opšte opasnosti", saopštili su iz MUP RS. Akcija je izvedena po nalogu Okružnog suda u Doboju i pod nadzorom dobojskog Okružnog javnog tužilaštva Doboj, u saradnji sa policijskim službenicima policijskih uprava Doboj, Banjaluka, Prijedor, Gradiška, Mrkonjić Grad i Žandarmerijom RS, saopšteno je. Kurir.rs/Beta