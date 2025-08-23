Velika akcija MUP-a republike srpske: Zbog šverca droge uhapšeno 16 osoba!

Kurir pre 36 minuta  |  Beta
Velika akcija MUP-a republike srpske: Zbog šverca droge uhapšeno 16 osoba!
"U okviru akcije uhapšeno je 16 osoba koja se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih dela nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga i izazivanje opšte opasnosti", saopštili su iz MUP RS. Akcija je izvedena po nalogu Okružnog suda u Doboju i pod nadzorom dobojskog Okružnog javnog tužilaštva Doboj, u saradnji sa policijskim službenicima policijskih uprava Doboj, Banjaluka, Prijedor, Gradiška, Mrkonjić Grad i Žandarmerijom RS, saopšteno je. Kurir.rs/Beta
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Velika policijska akcija: Uhapšeno 19 osoba, oduzeta luksuzna vozila, oružje, droga i novac

Velika policijska akcija: Uhapšeno 19 osoba, oduzeta luksuzna vozila, oružje, droga i novac

Blic pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaBanjalukaOkružni sudTužilaštvoMUPžandarmerijaPrijedorDobojDroga

Balkan, najnovije vesti »

Velika akcija MUP-a republike srpske: Zbog šverca droge uhapšeno 16 osoba!

Velika akcija MUP-a republike srpske: Zbog šverca droge uhapšeno 16 osoba!

Kurir pre 36 minuta
Ušli u kafić i pretukli muškarca (44): Užas u Zagrebu, čovek teško povređen

Ušli u kafić i pretukli muškarca (44): Užas u Zagrebu, čovek teško povređen

Kurir pre 1 sat
Velika policijska akcija: Uhapšeno 19 osoba, oduzeta luksuzna vozila, oružje, droga i novac

Velika policijska akcija: Uhapšeno 19 osoba, oduzeta luksuzna vozila, oružje, droga i novac

Blic pre 9 sati
Dojava o bombi! Hitna evakuacija u Narodnoj skupštini Republike Srpske

Dojava o bombi! Hitna evakuacija u Narodnoj skupštini Republike Srpske

Blic pre 1 dan
Vlast u RS zakazala referendum za 25. oktobar

Vlast u RS zakazala referendum za 25. oktobar

Slobodna Evropa pre 1 dan