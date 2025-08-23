Austrijska državna televizija: Vučić taktizira nasiljem i dijalogom, a EU ćuti

"Posle devet meseci protesta i sve većeg policijskog nasilja u Srbiji, pritisak na predsednika Aleksandra Vučića iz dana u dan raste.

On reaguje verbalno naizmenično 'šargarepom i bičem'“, objavljeno je u tekstu na sajtu austrijske državne televizije ORF. Kako piše austrijski javni servis, Vučić s jedne strane poziva na dijalog i najavljuje „čudesne mere“, a s druge strane preti krajnjom strogoćom i cenzurom. Za sve to vreme, Evropska unija se i dalje uzdržava, navodi austrijski medij. Podsećajući zbog čega su protesti počeli prošle godine, ORF navodi da oni u poslednje vreme postau sve nasilniji