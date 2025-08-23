Gužve na graničnim prelazima Srbije tokom povratnog talasa sa zadržavanjima do četiri sata

Naslovi.ai pre 47 minuta
Gužve na graničnim prelazima Srbije tokom povratnog talasa sa zadržavanjima do četiri sata

AMSS izveštava o čekanjima na graničnim prelazima, sa smanjenim vremenom čekanja na Batrovcima i detaljnim informacijama o ostalim prelazima.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) izveštava da nema zadržavanja na naplatnim rampama auto-puteva u Srbiji, ali da su gužve izražene na graničnim prelazima, naročito u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj. Vožnja je usporena zbog povratnog talasa stranih državljana i intenzivnog saobraćaja, naročito vikendom. N1 Info Radio 021 Novi magazin

Na graničnim prelazima zadržavanja su značajna: na Batrovcima putnička vozila čekaju do četiri sata, što je smanjenje u odnosu na ranije izveštaje, na Šidu do dva sata, na Horgošu 1 oko tri sata, na Horgošu 2 oko sat i po, na Kelebiji do dva sata, dok su na Preševu čekanja oko 40 minuta, a na Gradini i Gostunu oko 30 minuta. Na ostalim prelazima nema zadržavanja. Novi magazin Kurir Mondo Blic Blic Telegraf RTS

AMSS savetuje vozače da planiraju putovanja unapred, da krenu ranije i da ne žure zbog pojačanog saobraćaja i dugih relacija tokom vikenda. N1 Info Radio 021

