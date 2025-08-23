Gužve na graničnim prelazima Srbije tokom povratnog talasa sa zadržavanjima do četiri sata

Naslovi.ai pre 47 minuta

AMSS izveštava o čekanjima na graničnim prelazima, sa smanjenim vremenom čekanja na Batrovcima i detaljnim informacijama o ostalim prelazima.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) izveštava da nema zadržavanja na naplatnim rampama auto-puteva u Srbiji, ali da su gužve izražene na graničnim prelazima, naročito u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj. Vožnja je usporena zbog povratnog talasa stranih državljana i intenzivnog saobraćaja, naročito vikendom.

Na graničnim prelazima zadržavanja su značajna: na Batrovcima putnička vozila čekaju do četiri sata, što je smanjenje u odnosu na ranije izveštaje, na Šidu do dva sata, na Horgošu 1 oko tri sata, na Horgošu 2 oko sat i po, na Kelebiji do dva sata, dok su na Preševu čekanja oko 40 minuta, a na Gradini i Gostunu oko 30 minuta. Na ostalim prelazima nema zadržavanja.

AMSS savetuje vozače da planiraju putovanja unapred, da krenu ranije i da ne žure zbog pojačanog saobraćaja i dugih relacija tokom vikenda.