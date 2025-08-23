Vremenska prognoza za Srbiju: promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i mogućom kišom noću

Naslovi.ai pre 1 sat

Danas u Srbiji promenljivo oblačno i suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima, vetar slab do jak, noć donosi naoblačenje i kratkotrajnu kišu u nekim krajevima.

Danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno i suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima, uz slab i umeren vetar, na severu i istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni, koji će uveče slabiti. Najniža temperatura kretaće se od 11 do 18 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni. U Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici očekuje se pretežno sunčano vreme sa temperaturom oko 25 stepeni. Beta Radio 021 Ozon

U toku noći u severnim, zapadnim i centralnim krajevima Srbije uslediće naoblačenje sa mestimičnom kratkotrajnom kišom. U Vojvodini se u nedelju ujutru i pre podne očekuje oblačno vreme sa slabom kišom, dok će se tokom dana razvedravati. Blic Radio 021 Novi magazin

Prognoza za naredne dane ukazuje na nastavak promenljivog vremena sa povremenim sunčanim intervalima i postepenim porastom temperatura od sredine nedelje, kada se očekuju i maksimalne dnevne temperature iznad 30 stepeni. Novi magazin Dnevnik