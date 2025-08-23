Danas novi kontramitinzi: Okupljanja građana koji se protive blokadama

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Danas novi kontramitinzi: Okupljanja građana koji se protive blokadama

U više gradova u Srbiji danas od 18:30 časova biće održani skupovi "građana koji se protive blokadama", na koje po društvneim mrežama i brojnim medijima pozivaju predstavnici vladajuće Srpske napredne stranke.

Politika i Informer navode da su okupljanja najavljena u skoro 80 gradova i opština, a kao „reakcija na višemesečne proteste i blokade koje su ozbiljno narušile svakodnevni život“. Portal 021 navodi da će skupova biti u svim lokalnim samoupravama u Vojvodini osim u Novom Sadu, a da su prethodne skupove, održane u sredu, 20. avgusta, zvanično organizovala nevladina organizacija Centar za društvenu stabilnost. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tada da su
