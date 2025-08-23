Arapsko proleće bilo je hrabri odgovor protiv tiranije

Rečenica o udaljenosti kakva postoji između čoveka što protestuje i parole, dobila je na značaju u ovim nemirnim vremenima, kada vera u razmenu ideja i moći između društva i države nikad nije bila u većoj krizi – kaže za Radar britansko-libijski dobitnik Pulicerove nagrade, govoreći o svom novom romanu Moji drugovi

Hišam Matar napisao je jedan od najboljih flanerskih romana štampanih u poslednjih nekoliko decenija. Halid, glavni junak dela Moji drugovi (Laguna; prevod: Dubravka Srećković Divković), odrastao je u Bengaziju, ali je novi život stvorio u Londonu. U prvoj rečenici, sa gornje etaže stanice Kings kros, posmatra kako njegov stari drug Husem Zova kroz staničnu dvoranu napušta Englesku, a onda rešava da se zaobilaznim putem, od Sent Pankrasa do Šeperds buša,pešice