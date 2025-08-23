Pet stotina „atleta“ iz šesnaest zemalja. Trka s preprekama?

U Pekingu je održano sportsko takmičenje čovekolikih robota. Pet stotina i više „atleta“ iz šesnaest zemalja sveta. Boksovali su, trčali, igrali fudbal… Novine kažu da su se dosta saplitali i padali – nisu gledali nas fudbalere iz najniže, beton lige! Simpatično? Možda tačno onoliko koliko nas obraduje robot dok čisti supermarket u komšiluku, pa učini da se ipak (bez razloga) neprimetno pomerimo u stranu čim nam se previše približi. Za svaki slučaj.