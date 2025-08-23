Mašina u šesnaestercu

Radar pre 50 minuta  |  Mića Vujičić
Mašina u šesnaestercu

Pet stotina „atleta“ iz šesnaest zemalja. Trka s preprekama?

U Pekingu je održano sportsko takmičenje čovekolikih robota. Pet stotina i više „atleta“ iz šesnaest zemalja sveta. Boksovali su, trčali, igrali fudbal… Novine kažu da su se dosta saplitali i padali – nisu gledali nas fudbalere iz najniže, beton lige! Simpatično? Možda tačno onoliko koliko nas obraduje robot dok čisti supermarket u komšiluku, pa učini da se ipak (bez razloga) neprimetno pomerimo u stranu čim nam se previše približi. Za svaki slučaj.
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Zeta slavi Krstovića: Velika svota novca stiže u Crnu Goru! Rana kandidatura za čempionšip: Vest Hem pregažen peške od Čelsija!…

Zeta slavi Krstovića: Velika svota novca stiže u Crnu Goru! Rana kandidatura za čempionšip: Vest Hem pregažen peške od Čelsija!

Hot sport pre 24 sata
Retkost: Bivši as Partizana seli se u Brazil! Rana kandidatura za čempionšip: Vest Hem pregažen peške od Čelsija!

Retkost: Bivši as Partizana seli se u Brazil! Rana kandidatura za čempionšip: Vest Hem pregažen peške od Čelsija!

Hot sport pre 24 sata
Brak je samo papir: Prava istina odnosa Anastasije i Nemanje Gudelja više se ne može sakriti, ona sve obelodanila

Brak je samo papir: Prava istina odnosa Anastasije i Nemanje Gudelja više se ne može sakriti, ona sve obelodanila

Story pre 8 sati
„Ja sam ta koja sve koči“: Mirka Vasiljević otkrila kada će se udati za Vujadina Savića i da li planiraju peto dete

„Ja sam ta koja sve koči“: Mirka Vasiljević otkrila kada će se udati za Vujadina Savića i da li planiraju peto dete

Nova pre 10 sati
Katarina Grujić Gobeljić u velikom intervjuu za "novosti": S jeseni stižu nove pesme (foto)

Katarina Grujić Gobeljić u velikom intervjuu za "novosti": S jeseni stižu nove pesme (foto)

Večernje novosti pre 10 sati
Došao je kraj: Anastasija i Nemanja Gudelj napuštaju Španiju

Došao je kraj: Anastasija i Nemanja Gudelj napuštaju Španiju

Story pre 13 sati
Volela ga je cela Jugoslavija, a danas ga ne biste prepoznali Bivši sportista otkrio kako danas živi, a svi komentarišu to što…

Volela ga je cela Jugoslavija, a danas ga ne biste prepoznali Bivši sportista otkrio kako danas živi, a svi komentarišu to što je nabacio kilažu (foto)

Blic pre 13 sati

Ključne reči

FudbalPeking

Zabava, najnovije vesti »

Mašina u šesnaestercu

Mašina u šesnaestercu

Radar pre 50 minuta
Freakier Friday: Da li vam je ok da pogledate ok film?

Freakier Friday: Da li vam je ok da pogledate ok film?

Buro pre 30 minuta
Šta će dete naslediti od vaše svekrve? Genetičari tvrde da se ova osobina prenosi sa bake na unuke

Šta će dete naslediti od vaše svekrve? Genetičari tvrde da se ova osobina prenosi sa bake na unuke

Kurir pre 20 minuta
Prošla je pakao zbog operacija, a SAD divlja po putu! Slađa Poršelina kupila je novi skupoceni automobil: "Da nije previše…

Prošla je pakao zbog operacija, a SAD divlja po putu! Slađa Poršelina kupila je novi skupoceni automobil: "Da nije previše muški?"

Alo pre 55 minuta
Ceca ljubi srpsku zastavu: Više od 10.000 ljudi na koncertu: Spektakl u Banjaluci

Ceca ljubi srpsku zastavu: Više od 10.000 ljudi na koncertu: Spektakl u Banjaluci

Blic pre 1 sat