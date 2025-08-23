Tramp: Radije ne bih bio na sastanku Putina i Zelenskog – oni su kao "ulje i sirće"

Rat u Ukrajini – 1.277. dan. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je tokom noći sedam ukrajinskih dronova iznad Rostovske i Volgogradske oblasti i Krasnodarskog kraja. Ukrajina tvrdi da je oborila 36 ruskih dronova u poslednjih 12 časova. Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da radije ne bi prisustvovao mogućem sastanku Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, ističući da su njihovi odnosi "kao ulje i sirće". Generalni sekretar NATO-a Mark Rute najavio je da će bezbednosne garancije za Ukrajinu biti

Ukrajinska PVO oborila 36 ruskih dronova tokom noći Ukrajinska protivvazdušna odbrana (PVO) oborila je 36 ruskih dronova tokom noći, saopštile su Vazduhoplovne snage Oružanih snaga Ukrajine. U saopštenju se navodi da su ruske snage lansirale na Ukrajinu ukupno 49 dronova tokom noći. Ističe se da su ruski dronovi pogodili sedam lokacija u Donjeckoj, Dnjepropetrovskoj i Sumskoj oblasti. U napadu ruskog drona tokom noći oštećene su stambene zgrade u Konotopu u Sumskoj