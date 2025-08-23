Zelenski: Ukrajina neće prepustiti nijedan deo zemlje; najavljen sastanak SB UN o "Severnom toku"

pre 2 sata
Rat u Ukrajini – 1.277. dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je, povodom Dana državne zastave, da ta zemlja neće prepustiti nijedan deo svoje teritorije. Na zahtev Rusije je za 26. avgust zakazan hitan sastanak Saveta bezbednosti UN, zbog napada na "Severni tok".

Snage protivvazdušne odbrane ruskog Ministarstva odbrane oborile su jedan dron koji je leteo ka Moskvi, saopštio je gradonačelnik Sergej Sobjanjin na Telegramu. Ministarstvo odbrane je ranije saopštilo da su danas popodne iznad ruske teritorije oborena 32 ukrajinska drona. U ruskom napadu na više više regiona u Ukrajini poginule tri osobe
