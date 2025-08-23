Evropske pošte obustavljaju slanje paketa u SAD zbog novih carina

Evropske poštanske službe privremeno će obustaviti slanje paketa u Sjedinjene Američke Države zbog novih carina na uvoz robe vrednosti manje od 800 dolara, preneo je portal Politiko.

Odluka američkog predsednika Donalda Trampa stupa na snagu krajem meseca. Nacionalne pošte Francuske, Španije, Nemačke i Ujedinjenog Kraljevstva najavile su da će od naredne nedelje privremeno obustaviti usluge slanja paketa, dok je belgijska pošta već prestala sa radom. Ova privremena obustava neće uticati na pisma ili pošiljke vrednosti manje od 100 dolara. U većini zemalja obustava počinje u ponedeljak i trajaće dok se ne pronađe praktično rešenje za nove mere.