Evropske pošte obustavljaju slanje paketa u SAD zbog novih carina

Serbian News Media pre 1 sat
Evropske pošte obustavljaju slanje paketa u SAD zbog novih carina

Evropske poštanske službe privremeno će obustaviti slanje paketa u Sjedinjene Američke Države zbog novih carina na uvoz robe vrednosti manje od 800 dolara, preneo je portal Politiko.

Odluka američkog predsednika Donalda Trampa stupa na snagu krajem meseca. Nacionalne pošte Francuske, Španije, Nemačke i Ujedinjenog Kraljevstva najavile su da će od naredne nedelje privremeno obustaviti usluge slanja paketa, dok je belgijska pošta već prestala sa radom. Ova privremena obustava neće uticati na pisma ili pošiljke vrednosti manje od 100 dolara. U većini zemalja obustava počinje u ponedeljak i trajaće dok se ne pronađe praktično rešenje za nove mere.
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Više poštanskih službi širom Evrope od danas obustavlja slanje paketa u SAD

Više poštanskih službi širom Evrope od danas obustavlja slanje paketa u SAD

N1 Info pre 40 minuta
Američke takse poremetile poštanski saobraćaj širom Evrope: Stopirano slanje paketa ka SAD

Američke takse poremetile poštanski saobraćaj širom Evrope: Stopirano slanje paketa ka SAD

Euronews pre 20 minuta
Poštanske službe širom Evrope od danas obustavljaju slanje paketa u SAD

Poštanske službe širom Evrope od danas obustavljaju slanje paketa u SAD

Telegraf pre 44 minuta
Više poštanskih službi širom Evrope od danas obustavlja slanje paketa u SAD

Više poštanskih službi širom Evrope od danas obustavlja slanje paketa u SAD

RTV pre 1 sat
Evropske pošte obustavljaju slanje paketa u SAD zbog novih američkih carina

Evropske pošte obustavljaju slanje paketa u SAD zbog novih američkih carina

NIN pre 1 sat
Više poštanskih službi širom Evrope od danas obustavlja slanje paketa u SAD

Više poštanskih službi širom Evrope od danas obustavlja slanje paketa u SAD

Sputnik pre 54 minuta
Evropa stopira pakete za Ameriku Novi carinski haos menja pravila igre

Evropa stopira pakete za Ameriku Novi carinski haos menja pravila igre

Dnevnik pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

EUNemačkaDonald TrampŠpanijaDolarFrancuskasad

Svet, najnovije vesti »

Otpušten šef obaveštajne agencije Pentagona

Otpušten šef obaveštajne agencije Pentagona

Danas pre 10 minuta
Štrajk: U Crnu Goru se ne može vozom

Štrajk: U Crnu Goru se ne može vozom

Vreme pre 39 minuta
Objavljeni fotografija i snimak hapšenja Ukrajinca optuženog za napad na „Severni tok“ (foto)

Objavljeni fotografija i snimak hapšenja Ukrajinca optuženog za napad na „Severni tok“ (foto)

Pravda pre 40 minuta
Svet bruji o Porfirijevoj usluzi Vučiću: Jedan od vodećih hrišćanskih medija pisao o progonu teologa iz Srbije

Svet bruji o Porfirijevoj usluzi Vučiću: Jedan od vodećih hrišćanskih medija pisao o progonu teologa iz Srbije

Nova pre 10 minuta
Američke takse poremetile poštanski saobraćaj širom Evrope: Stopirano slanje paketa ka SAD

Američke takse poremetile poštanski saobraćaj širom Evrope: Stopirano slanje paketa ka SAD

Euronews pre 20 minuta