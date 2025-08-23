Zaposleni dižu glas: Hoće li Vlada oduzeti imovinu Vazduhoplovnoj akademiji?

Serbian News Media pre 36 minuta
Zaposleni dižu glas: Hoće li Vlada oduzeti imovinu Vazduhoplovnoj akademiji?

Zaposleni u Vazduhoplovnoj akademiji uputili su Vladi Srbije zahtev u kojem traže da se novi direktor imenuje u skladu sa zakonom i sprovedenom procedurom, kao i da se odustane od oduzimanja pokretne i nepokretne imovine školske ustanove.

Zahteve je potpisalo 96 od 178 zaposlenih. Glavni zahtev zaposlenih upućen ministru prosvete jeste da za direktora imenuje Gorana Cvijovića, dugogodišnjeg direktora i jedinog kandidata na konkursu. Za Cvijovića su se izjasnili Nastavničko veće i Školski odbor, međutim, ministar Dejan Vuk Stanković odbio je da ga imenuje, navodeći da bi to ugrozilo funkcionisanje škole. Umesto njega, za v.d. direktora postavljen je Srđan Čokorilo, čije se imenovanje ne podržava među
N1 Info pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Blic pre 6 minuta
Nova pre 6 minuta
Vesti online pre 6 minuta
Radio 021 pre 6 minuta
Dnevnik pre 1 minut