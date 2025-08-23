Srbin asistirao za prelep gol u pobedi Uniona (VIDEO)

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Stefan Davidović
Srbin asistirao za prelep gol u pobedi Uniona (VIDEO)

Union Berlin je upisao prve bodove u novoj sezoni, savladavši Štutgart pred svojim navijačima sa 2:1.

Sport Klub vam pruža priliku da se igrate, okušate svoje selektorsko i košarkaško znanje i osvojite vredne nagrade u Evropskom košarkaškom fantaziju. Registrujte svoj tim sada – OVDE. Srpski napadač Andrej Ilić bio je asistent kod drugog gol Uniona, sjajno je mrežu zatresao Ansah koji je inače bio dvostruki strelac na ovoj utakmici. Na terenu smo u finišu videli još jednog Srbina, mladog Lazara Jovanovića, igrača Štutgarta koji je debitovao u Bundesligi.
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Gazda Pafosa se oglasio pred dolazak zvezde: Evo šta je poručio prebogati Rus, crveno-bele čeka pakao...

Gazda Pafosa se oglasio pred dolazak zvezde: Evo šta je poručio prebogati Rus, crveno-bele čeka pakao...

Kurir pre 52 minuta
Gazda Pafosa se oglasio pred revanš sa Zvezdom i poslao jasnu poruku pred meč sa crveno-belima

Gazda Pafosa se oglasio pred revanš sa Zvezdom i poslao jasnu poruku pred meč sa crveno-belima

Telegraf pre 1 sat
Legenda Partizana veruje u Crvenu Zvezdu: Pafos nije nepobediv! Ima rupa u njihovoj igri! Video je to Miloje!

Legenda Partizana veruje u Crvenu Zvezdu: Pafos nije nepobediv! Ima rupa u njihovoj igri! Video je to Miloje!

Kurir pre 1 sat
Odbojkašice Srbije proslavile pobedu uz „Jutro je“ (VIDEO)

Odbojkašice Srbije proslavile pobedu uz „Jutro je“ (VIDEO)

Sport klub pre 1 sat
Oglasio se vlasnik Pafosa pred revanš sa Crvenom zvezdom

Oglasio se vlasnik Pafosa pred revanš sa Crvenom zvezdom

B92 pre 3 sata
Zvezdu čeka ludnica na Kipru, biće još teže da napravi preokret

Zvezdu čeka ludnica na Kipru, biće još teže da napravi preokret

Nova pre 4 sati
"Svet će gledati, pokažimo im šta je Pafos!" Predsednik kiparskog kluba se oglasio pred revanš sa Crvenom zvezdom

"Svet će gledati, pokažimo im šta je Pafos!" Predsednik kiparskog kluba se oglasio pred revanš sa Crvenom zvezdom

Večernje novosti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BerlinŠtutgart

Sport, najnovije vesti »

Kadetkinje Srbije osvojile peto mesto na Evropskom košarkaškom prvenstvu i obezbedile plasman na SP

Kadetkinje Srbije osvojile peto mesto na Evropskom košarkaškom prvenstvu i obezbedile plasman na SP

Danas pre 47 minuta
Ko to tamo tera Đokovića iz Srbije

Ko to tamo tera Đokovića iz Srbije

Sport klub pre 12 minuta
Srpska liga Istok – rezultati 2. kola i tabela

Srpska liga Istok – rezultati 2. kola i tabela

Sportska strana juga pre 17 minuta
Zona Jug – rezultati 2. kola i tabela

Zona Jug – rezultati 2. kola i tabela

Sportska strana juga pre 12 minuta
Rumunski klub dobio najtežu kaznu u istoriji fudbala: Oduzeto im skoro stotinu bodova pred sezonu! Srpski šampion se vratio…

Rumunski klub dobio najtežu kaznu u istoriji fudbala: Oduzeto im skoro stotinu bodova pred sezonu! Srpski šampion se vratio: Nemanja Milovanović doneo pobedu u Centralnoevropskoj zoni!

Hot sport pre 7 minuta