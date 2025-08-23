Srbin asistirao za prelep gol u pobedi Uniona (VIDEO)

Union Berlin je upisao prve bodove u novoj sezoni, savladavši Štutgart pred svojim navijačima sa 2:1.

Sport Klub vam pruža priliku da se igrate, okušate svoje selektorsko i košarkaško znanje i osvojite vredne nagrade u Evropskom košarkaškom fantaziju. Registrujte svoj tim sada – OVDE. Srpski napadač Andrej Ilić bio je asistent kod drugog gol Uniona, sjajno je mrežu zatresao Ansah koji je inače bio dvostruki strelac na ovoj utakmici. Na terenu smo u finišu videli još jednog Srbina, mladog Lazara Jovanovića, igrača Štutgarta koji je debitovao u Bundesligi.