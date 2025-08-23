Srbija bolja od Ukrajine!

Odbojkašice Srbije, dvostruke uzastopne svetske šampionke, počele su odbranu planetarne titule deklasiranjem Ukrajine rezultatom 3:0 (25:21, 25:19 , 25:17).

Pitanje pobednika u meču igranom u Bangkoku nije se postavljalo nijednog trenutka, izabranice Zorana Terzića su lako opravdale ulogu apsolutnih favorita. Ana Artišuk je sa 13 poena bila jedina dvocifrena u redovima Ukrajine, Oleksandra Milenko je imala devet osvojenih poena. U drugom meču grupe H ranije Japan je pobedio Kamerun rezultatom 3:0. Srbija u ponedeljak u meču drugog kola igra protiv Kameruna u 15 i 30. Dve prvoplasirane selekcije iz Grupe H će u osminu