Smena oblaka i sunca, a onda opet visoke temperature

Danas promenljivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano.

Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša temperatura od 24 do 28 stepeni Celzijusa, najavljuje RHMZ. U toku noći u severnim, zapadnim i centralnim krajevima naoblačenje, mestimično s kratkotrajnom kišom. U nedelju 24. avgusta uglavnom suvo uz prijatne temperature. Ujutro i pre podne na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima prolazno naoblačenje, tek ponegde sa slabom kišom. Posle podne