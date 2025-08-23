Smena oblaka i sunca, a onda opet visoke temperature

Stav.life pre 2 sata  |  STAV
Danas promenljivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano.

Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša temperatura od 24 do 28 stepeni Celzijusa, najavljuje RHMZ. U toku noći u severnim, zapadnim i centralnim krajevima naoblačenje, mestimično s kratkotrajnom kišom. U nedelju 24. avgusta uglavnom suvo uz prijatne temperature. Ujutro i pre podne na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima prolazno naoblačenje, tek ponegde sa slabom kišom. Posle podne
U nedelju oko 24 stepena, narednih dana sve toplije

Olujno nevreme juriša ka Srbiji Pogledajte kako će se vreme kretati iz sata u sat, ovaj deo Srbije prvi na udaru (radarski snimci)

(Radarski snimci) tamni oblaci stižu u Srbiju! Ovo je kretanje nevremena iz sata u sat: Sve počinje u ovom delu zemlje

(Radarski snimci) tamni oblaci stižu u Srbiju! Ovo je kretanje nevremena iz sata u sat: Sve počinje u ovom delu zemlje

Srbijo, spremi se: Evo kad kreće novi toplotni talas, temperatura ide preko 35 stepeni

Sutra pre podne naoblačenje, sledi razvedravanje, na krajnjem severu Srbije sunčano

Pretežno sunčano vrijeme

U nedelju oko 24 stepena, narednih dana sve toplije

Radovi u Tolstojevoj ulici menjaju režim saobraćaja

Jedna od modernijih škola u regionu Pokrajina obezbedila novac za završne radove na izgradnji novog objekta OŠ „Miloš Crnjanski“ (video)

Olujno nevreme juriša ka Srbiji Pogledajte kako će se vreme kretati iz sata u sat, ovaj deo Srbije prvi na udaru (radarski snimci)

(Radarski snimci) tamni oblaci stižu u Srbiju! Ovo je kretanje nevremena iz sata u sat: Sve počinje u ovom delu zemlje

