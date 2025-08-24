Moto GP: Mark Markes slavio i u Mađarskoj

Markes je pobedio rezultatom 42:37.681 minut i ostvario sedmu uzastopnu pobedu.

Šestostruki svetski prvak u kraljevskoj klasi sada ima ukupno 98 pobeda u karijeri. Španac je u subotu pobedio i u sprintu na Balaton parku. Drugo mesto zauzeo je vozač KTM Pedro Akosta, koji je startovao sa sedmog mesta, a treći je bio vozač Aprilije Marko Beceki. Akosta je za pobednikom zaostao 4,314 sekunde, a Beceki 7,488 sekundi. Vozač Aprilije Horhe Martin zauzeo je četvrto mesto, peti je bio vozač Honde HRC Luka Marini, a šesti vozači Pertamine Franko