Moto GP: Mark Markes slavio i u Mađarskoj

Auto blog pre 14 minuta  |  Sportski Žurnal
Moto GP: Mark Markes slavio i u Mađarskoj

Markes je pobedio rezultatom 42:37.681 minut i ostvario sedmu uzastopnu pobedu.

Šestostruki svetski prvak u kraljevskoj klasi sada ima ukupno 98 pobeda u karijeri. Španac je u subotu pobedio i u sprintu na Balaton parku. Drugo mesto zauzeo je vozač KTM Pedro Akosta, koji je startovao sa sedmog mesta, a treći je bio vozač Aprilije Marko Beceki. Akosta je za pobednikom zaostao 4,314 sekunde, a Beceki 7,488 sekundi. Vozač Aprilije Horhe Martin zauzeo je četvrto mesto, peti je bio vozač Honde HRC Luka Marini, a šesti vozači Pertamine Franko
Otvori na auto.blog.rs

Povezane vesti »

Moto GP: Mark Markez slavio u Mađarskoj

Moto GP: Mark Markez slavio u Mađarskoj

Sportski žurnal pre 34 minuta
Tuča ga skupo koštala: Bolonja potpisala engleskog prestupnika

Tuča ga skupo koštala: Bolonja potpisala engleskog prestupnika

Večernje novosti pre 20 minuta
Markesov uspešan „lov“ na Balatonu za 10/14 u sezoni

Markesov uspešan „lov“ na Balatonu za 10/14 u sezoni

Sport klub pre 2 sata
Gol kakav se daje jednom u karijeri: Makazice za pobedu u 90+10!

Gol kakav se daje jednom u karijeri: Makazice za pobedu u 90+10!

Sport klub pre 2 sata
Džonatan Rou prešao iz Marseja u Bolonju posle sukoba sa Rabioom

Džonatan Rou prešao iz Marseja u Bolonju posle sukoba sa Rabioom

Sportski žurnal pre 1 sat
Mark Markez "protutnjao" i kroz Mađarsku

Mark Markez "protutnjao" i kroz Mađarsku

Sportske.net pre 1 sat
Ništa novo - Mark Markes najbrži na Balatonu

Ništa novo - Mark Markes najbrži na Balatonu

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Mađarska

Sport, najnovije vesti »

Đoković pred početak Ju-Es opena: Sanjam da osvojim još jedan grend slem

Đoković pred početak Ju-Es opena: Sanjam da osvojim još jedan grend slem

RTS pre 9 minuta
Moto GP: Mark Markes slavio i u Mađarskoj

Moto GP: Mark Markes slavio i u Mađarskoj

Auto blog pre 14 minuta
Uefa odlučila: Svetski poznati sudija deli pravdu Pafosu i Zvezdi! „pobedio sam samog sebe“: Nemanja Milovanović posle sjajnog…

Uefa odlučila: Svetski poznati sudija deli pravdu Pafosu i Zvezdi! „pobedio sam samog sebe“: Nemanja Milovanović posle sjajnog vikenda u Slovačkoj!

Hot sport pre 15 minuta
Vladan Milojević želi da iznenadi pafos: Nikada ofanzivnija Crvena zvezda na Kipru! „pobedio sam samog sebe“: Nemanja…

Vladan Milojević želi da iznenadi pafos: Nikada ofanzivnija Crvena zvezda na Kipru! „pobedio sam samog sebe“: Nemanja Milovanović posle sjajnog vikenda u Slovačkoj!

Hot sport pre 15 minuta
Legendarni trener nahvalio orlove i nikolu jovića: „Srbija favorit na Evorbasketu, Jović je okružen grupom koja zna da…

Legendarni trener nahvalio orlove i nikolu jovića: „Srbija favorit na Evorbasketu, Jović je okružen grupom koja zna da pobeđuje“ „pobedio sam samog sebe“: Nemanja Milovanović posle sjajnog vikenda u Slovačkoj!

Hot sport pre 15 minuta