Partizan od sjaja do očaja - crno-beli u Nišu prekinuli pobednički niz

B92 pre 50 minuta
Fudbaleri Partizana odigrali su nerešeno na meču protiv Radničkog iz Niša u sklopu šestog kola Superlige Srbije.

Strelci na ovom meču za Partizan su bili Milošević i Karabeljov, dok su za Radnički pogađali Petrović i Bosić. Partizan je tako prekinuo niz od četiri pobede u nizu, a Radnički je posle dva poraza upisao remi. Od starta su gosti stavili do znanja da su u Niš stigli po tri boda i nastavak serije pobeda. U narednom kolu Partizan će na svom terenu dočekati ekipu Radnika iz Surdulice. Ređale su se šanse Partizana ka na traci, Srđan Blagojević je mgogao samo da uživa
