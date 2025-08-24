Ugrešić: "Da Junajted pošalje ponudu - ostao bih u Partizanu, ovo je najveći klub na svetu"

Fudbaleri Partizana ovog leta privukli su pažnju evropske javnosti svojim nastupima, a posebnu priču ispisuje generacija mladih igrača iz Zemunela. Jedan od njih, Ognjen Ugrešić, govorio je o emocijama, pripadnosti klubu i izazovima koji predstoje.

Ugrešić je priznao da je maštao o danu kada će deca Partizana dobiti šansu da "vode" klub. "Mi živimo snove. Kad Partizan nije bio ni izbliza u dobroj situaciji, a u prvom timu igrala samo dvojica bonusa i bukvalno se biralo ko će i kad igrati, zamišljao sam kako bi bilo da puste decu Partizana da igraju. Često sam sa majkom Kristinom pričao o tome i na neki način smo prizvali sve ovo što smo iskusili tokom leta. Nama to baš znači. Velika većina fudbalera iz ove