Ugrešić: "Da Junajted pošalje ponudu - ostao bih u Partizanu, ovo je najveći klub na svetu"

B92 pre 2 sata
Ugrešić: "Da Junajted pošalje ponudu - ostao bih u Partizanu, ovo je najveći klub na svetu"

Fudbaleri Partizana ovog leta privukli su pažnju evropske javnosti svojim nastupima, a posebnu priču ispisuje generacija mladih igrača iz Zemunela. Jedan od njih, Ognjen Ugrešić, govorio je o emocijama, pripadnosti klubu i izazovima koji predstoje.

Ugrešić je priznao da je maštao o danu kada će deca Partizana dobiti šansu da "vode" klub. "Mi živimo snove. Kad Partizan nije bio ni izbliza u dobroj situaciji, a u prvom timu igrala samo dvojica bonusa i bukvalno se biralo ko će i kad igrati, zamišljao sam kako bi bilo da puste decu Partizana da igraju. Često sam sa majkom Kristinom pričao o tome i na neki način smo prizvali sve ovo što smo iskusili tokom leta. Nama to baš znači. Velika većina fudbalera iz ove
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

„Birao bih da ostanem u Partizanu pre nego da odem u Mančester junajted“

„Birao bih da ostanem u Partizanu pre nego da odem u Mančester junajted“

Nova pre 24 minuta
Miško Ražnatović o odlasku jama madara iz Partizana: „Pogrešili su pa se pravdali navijačima“ ognjen ugrešić: „Da Junajted…

Miško Ražnatović o odlasku jama madara iz Partizana: „Pogrešili su pa se pravdali navijačima“ ognjen ugrešić: „Da Junajted pošalju ponudu izabrao bih srcem i ostao u Partizanu“

Hot sport pre 1 sat
Žoc časti turu: Željko Obradović se opustio u izlasku uz njegovu pesmu! Ognjen ugrešić: „Da Junajted pošalju ponudu izabrao…

Žoc časti turu: Željko Obradović se opustio u izlasku uz njegovu pesmu! Ognjen ugrešić: „Da Junajted pošalju ponudu izabrao bih srcem i ostao u Partizanu“

Hot sport pre 1 sat
Ognjen Ugrešić: „Da Junajted pošalju ponudu izabrao bih srcem i ostao u Partizanu“ nemanja Matić želi promene: „Nekada je…

Ognjen Ugrešić: „Da Junajted pošalju ponudu izabrao bih srcem i ostao u Partizanu“ nemanja Matić želi promene: „Nekada je fudbal bio podređen Partizanu sada Zvezdi – Spas je u regionalnoj ligi“

Hot sport pre 1 sat
Prijateljstvo koje traje 40 godina! Poznati glumac ugostio Obradovića u Sarajevu, pa objavom oduševio region: Ako Bog da, da…

Prijateljstvo koje traje 40 godina! Poznati glumac ugostio Obradovića u Sarajevu, pa objavom oduševio region: Ako Bog da, da uzmeš i tu 10. sa tvojim Partizanom

Kurir pre 1 sat
Legendarni bosanski glumac ugostio Željka Obradovića: "Volimo te, dragi Žoce! Čekamo, ako Bog da, 10. titulu"

Legendarni bosanski glumac ugostio Željka Obradovića: "Volimo te, dragi Žoce! Čekamo, ako Bog da, 10. titulu"

Telegraf pre 1 sat
Ražnatović otkrio gde je puklo između Madara i Partizana

Ražnatović otkrio gde je puklo između Madara i Partizana

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizan

Sport, najnovije vesti »

Matić: Nekad Partizan, a sad Zvezda ne sme da izgubi utakmicu

Matić: Nekad Partizan, a sad Zvezda ne sme da izgubi utakmicu

Vesti online pre 34 minuta
Banki saopštio konačni spisak Letonije – "jednorog" predvodnik dobrog tima

Banki saopštio konačni spisak Letonije – "jednorog" predvodnik dobrog tima

RTS pre 4 minuta
Nole, zgrabi te američke milione! Ako osvoji titulu, Srbin će zaraditi nezamislivo bogatstvo! Ludilo - US open ruši sve…

Nole, zgrabi te američke milione! Ako osvoji titulu, Srbin će zaraditi nezamislivo bogatstvo! Ludilo - US open ruši sve rekorde, najveće nagrade u istoriji!

Kurir pre 19 minuta
Matić predložio Hrvatima regionalnu ligu i pecnuo Zvezdu: "To je jedini spas za naš fudbal"

Matić predložio Hrvatima regionalnu ligu i pecnuo Zvezdu: "To je jedini spas za naš fudbal"

Mondo pre 38 minuta
Dijana Šnajder osvojila turnir u Montereju

Dijana Šnajder osvojila turnir u Montereju

Sportski žurnal pre 38 minuta