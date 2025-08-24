IPŽP prihvatio žalbu Srpske liste, CIK obavezan da je sertifikuje

Beta pre 48 minuta

Kosovski Izborni panel za žalbe i predstavke (IPŽP) prihvatio je danas žalbu Srpske liste (SL) na odluku Centralne izborne komisije (CIK) da je ne sertifikuje za predstojeće lokalne izbore 12. oktobra, što znači da je CIK sada u obavezi da to učini.

IPŽP je u odluci konstatovao da je Srpska lista u zakonskom roku podnela zahtev za potvrdu liste kandidata za odbornike u 19 opština i kandidata za gradonačelnike u 11 opština, putem onlajn platforme Kancelarije za registraciju, sertifikaciju, potvrdu i finansijsku kontrolu političkih subjekata.

IPŽP dalje u odluci naglašava da CIK Kosova nema pravo da odbije, ili da ne overi izbornu listu bilo kog političkog subjekta ili kandidata "na arbitrarni način, bez obrazloženja".

Upravo takvim postupanjem, prema stavu IPŽP, Centralna izborna komisija je prekršila i član 31. Ustava Kosova, koji predviđa pravo na obrazloženu odluku, kao i član 45. Ustava Kosova, koji predviđa da "svaki državljanin Kosova koji je navršio osamnaest godina, pa i na sam dan izbora, ima pravo da glasa i da bude biran, osim ako mu to pravo nije ograničeno odlukom suda".

IPŽP dalje konstatuje da ove ustavne norme uređuju aktivno i pasivno biračko pravo i određuju da svako ko je navršio 18 godina ima pravo da učestvuje na izborima kao birač, da glasa (aktivno biračko pravo) i da bude biran (pasivno biračko pravo).

Centralna izborna komisija prethodno nije overila podnesak Srpske liste za učešće na lokalnim izborima 12. oktobra.

Sa dva glasa za, dva protiv i sedam uzdržanih, sertifikacija je odbijena, nakon što su prethodno članovi Pokreta "Samoopredeljenje" u CIK objavili dokumenta koja navodno pokazuju da kandidati ove SL za predsednike opština ili odbornike imaju funkcije u takozvanim paralelnim organima Srbije na Kosovu.

Posle ove odluke, samo CIK bi potencijalno imao pravo žalbe Vrhovnom sudu Kosova, jer žalbu ne može podneti ni jedna stranka koja ima svoje zastupnike u izbornoj komisiji.

(Beta, 24.08.2025)