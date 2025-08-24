IPŽP prihvatio žalbu Srpske liste, CIK obavezan da je sertifikuje

Beta pre 48 minuta

Kosovski Izborni panel za žalbe i predstavke (IPŽP) prihvatio je danas žalbu Srpske liste (SL) na odluku Centralne izborne komisije (CIK) da je ne sertifikuje za predstojeće lokalne izbore 12. oktobra, što znači da je CIK sada u obavezi da to učini.

IPŽP je u odluci konstatovao da je Srpska lista u zakonskom roku podnela zahtev za potvrdu liste kandidata za odbornike u 19 opština i kandidata za gradonačelnike u 11 opština, putem onlajn platforme Kancelarije za registraciju, sertifikaciju, potvrdu i finansijsku kontrolu političkih subjekata.

IPŽP dalje u odluci naglašava da CIK Kosova nema pravo da odbije, ili da ne overi izbornu listu bilo kog političkog subjekta ili kandidata "na arbitrarni način, bez obrazloženja".

Upravo takvim postupanjem, prema stavu IPŽP, Centralna izborna komisija je prekršila i član 31. Ustava Kosova, koji predviđa pravo na obrazloženu odluku, kao i član 45. Ustava Kosova, koji predviđa da "svaki državljanin Kosova koji je navršio osamnaest godina, pa i na sam dan izbora, ima pravo da glasa i da bude biran, osim ako mu to pravo nije ograničeno odlukom suda".

IPŽP dalje konstatuje da ove ustavne norme uređuju aktivno i pasivno biračko pravo i određuju da svako ko je navršio 18 godina ima pravo da učestvuje na izborima kao birač, da glasa (aktivno biračko pravo) i da bude biran (pasivno biračko pravo).

Centralna izborna komisija prethodno nije overila podnesak Srpske liste za učešće na lokalnim izborima 12. oktobra.

Sa dva glasa za, dva protiv i sedam uzdržanih, sertifikacija je odbijena, nakon što su prethodno članovi Pokreta "Samoopredeljenje" u CIK objavili dokumenta koja navodno pokazuju da kandidati ove SL za predsednike opština ili odbornike imaju funkcije u takozvanim paralelnim organima Srbije na Kosovu.

Posle ove odluke, samo CIK bi potencijalno imao pravo žalbe Vrhovnom sudu Kosova, jer žalbu ne može podneti ni jedna stranka koja ima svoje zastupnike u izbornoj komisiji.

(Beta, 24.08.2025)

Povezane vesti »

IPŽP prihvatio žalbu Srpske liste: CIK mora da sertifikuje listu za lokalne izbore

IPŽP prihvatio žalbu Srpske liste: CIK mora da sertifikuje listu za lokalne izbore

Radio 021 pre 8 minuta
Izborni panel za žalbe prihvatio žalbu Srpske liste, CIK obavezan da je sertifikuje

Izborni panel za žalbe prihvatio žalbu Srpske liste, CIK obavezan da je sertifikuje

Danas pre 58 minuta
Srpska lista izlazi na lokalne izbore na Kosovu: Usvojena žalba na odluku Centralne izborne komisije

Srpska lista izlazi na lokalne izbore na Kosovu: Usvojena žalba na odluku Centralne izborne komisije

Blic pre 1 sat
IPŽP prihvatio žalbu Srpske liste, CIK obavezan da je sertifikuje

IPŽP prihvatio žalbu Srpske liste, CIK obavezan da je sertifikuje

Radio sto plus pre 48 minuta
Srpska lista izlazi na lokalne izbore na Kosovu Usvojena žalba na odluku Centralne izborne komisije

Srpska lista izlazi na lokalne izbore na Kosovu Usvojena žalba na odluku Centralne izborne komisije

Alo pre 1 sat
Usvojena žalba Srpske liste

Usvojena žalba Srpske liste

Vesti online pre 2 sata
"Po tom muralu je Severna Mitrovica bila prepoznatljiva" Simić: Kurti nastavlja sa antisrpskom politikom

"Po tom muralu je Severna Mitrovica bila prepoznatljiva" Simić: Kurti nastavlja sa antisrpskom politikom

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzboriSrpska lista

Politika, najnovije vesti »

IPŽP prihvatio žalbu Srpske liste: CIK mora da sertifikuje listu za lokalne izbore

IPŽP prihvatio žalbu Srpske liste: CIK mora da sertifikuje listu za lokalne izbore

Radio 021 pre 8 minuta
Predsednik predstavio nove ekonomske mere: Smanjićemo cene i kamatne stope za kredite, građani će živeti bolje

Predsednik predstavio nove ekonomske mere: Smanjićemo cene i kamatne stope za kredite, građani će živeti bolje

RTV pre 7 minuta
Romska partija: Raspisivanje izbora i dijalog jedini put iz krize

Romska partija: Raspisivanje izbora i dijalog jedini put iz krize

Serbian News Media pre 7 minuta
Crnu Goru, u proseku, svakoga dana napuste 22 osobe

Crnu Goru, u proseku, svakoga dana napuste 22 osobe

RTV pre 33 minuta
Usvojena žalba Srpske liste, Panel za žalbe traži od CIK-a overu njenih kandidata

Usvojena žalba Srpske liste, Panel za žalbe traži od CIK-a overu njenih kandidata

RTS pre 8 minuta