Kralj Holandije prihvatio ostavke ministara i državnih sekretara iz stranke NSC

Kralj Holandije Vilem-Aleksander prihvatio je ostavke ministara i državnih sekretara iz vladajuće stanke Novi društveni ugovor (NSC), koje mu je predočio premijer Holandije u tehničkom mandatu Dik Shof.

Na predlog Shofa, kralj Holandije je prihvatio ostavke potpredsednika vlade Holandije i ministra za socijalna pitanja i zapošljavanja, ministra spoljnih poslova, ministra unutrašnjih poslova, ministra obrazovanja, ministra zdravlja, kao i ostavke državnih sekretara u ministarstvu finansija, spoljnih poslova i sekretara za pravdu i bezbednost, navodi se u saopštenju kabineta kraljevske porodice. Prethodno je ministar spoljnih poslova Holandije Kaspar Veldkamp, član