Tinejdžer (18) bez vozačke bežao od policije: Pronašli mu dva kilograma marihuane i oko 1.000 evra

Osamnaestogodišnjak P.P. preticao je kolonu vozila bežeći od policije koja je uspela da ga zaustavi i u vozilu pronađe preko dva kilograma marihuane i oko 1.000 evra, preneli su crnogorski mediji pozivajući se na policijsko saopštenje.

- P.P. iz Budve blisko sarađuje sa operativno interesantnim osobama i članovima organizovanih kriminalnih grupa. Nakon sprovedene kriminalističke obrade, sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da se P.P. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga - saopštila je barska policija, prenose podgoričke Vjesti. Protiv njega su podnete i