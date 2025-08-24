Vučić o novim ekonomskim merama: Odnosiće se na sve proizvode, pre svega na prehrambene

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će građani svojim novčanicima osetiti nove ekonomske mere koje će predstaviti sutra i dodao da će se odnositi na sve proizvode, a pre svega na prehrambene i na kućnu higijenu, kao i na mogućnost dobijanja kredita po povoljnim uslovima.

- To će se odnositi na sve proizvode, a pre svega na prehrambene proizvode i kućnu higijenu i ono što je najvažnije na potrošačku korpu, na tome će se osetiti. Ali nije samo to, to bi neko rekao da su socijalne mere delimično, ali mi radimo i prave ekonomske mere, da bismo pomogli proizvođačima i dobavljačima - rekao je Vučić tokom šetnje na skupu građana protiv blokada u Ubu odgovarajući na pitanje novinara gde će građani pre svega osetiti nove ekonomske mere koje