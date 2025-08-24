Danas slavimo Svetog Evpla Evo šta bi trebalo da uradite, veruje se da ovaj običaj donosi sreću i zdravlje

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave dan sećanja na Svetog mučenika i arhiđakona Evpla, svetitelja koji je živeo na Siciliji krajem 3. veka.

Ono što se o Svetom Evplu zna jeste da je bio đakon u Katani Sicilijskoj gde je u to vreme živelo mnogo hrišćana. Car Dioklecian je saznao da se učenje na tom ostrvu brzo širi, pa je poslao vojvodu Pentagura da poubija sve hrišćane. Međutim, kada je stigao na Siciliju, Pentagur ne nađe nijednog vernika jer su se svi na vreme sakrili. Tada neko optuži Svetog Evpla da ga je video kako okoli “ide s nekom knjigom kod tajnih hrišćana, i čita im tu knjigu”. To je u