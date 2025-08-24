Zelenski na obeležavanju Dana nezavisnosti: Ukrajina još nije pobedila, ali definitivno neće izgubiti

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručio je danas povodom praznika Dana nezavisnosti da Ukrajinci ovaj dan obeležavaju sa verom u budućnost, gradeći zemlju koja će imati dovoljno snage da živi u bezbednosti i miru.

U obraćanju sa Trga nezavisnosti u Kijevu, on je dodao da na tom mestu svaki simbol govori o nezavisnosti Ukrajine. "Na ovom trgu, pod našim zastavama, naša deca i unuci slave Dan nezavisnosti. U miru i sa poštovanjem, sa verom u budućnost, i uz zahvalnost svima koji su branili Ukrajinu u ovom ratu za nezavisnost, koji su se digli i pobedili", poručio je Zelenski, prenela je agencija Ukrinform. On je dodao da za takav cilj vredi živeti, i Ukrajina više nikada u
