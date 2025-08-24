Ribolovci se okupljaju u plandištu: 8. Memorijalni CARP CUP "Urban Štiglic Bane"

Udruženje sportskih ribolovaca „Smuđ“ iz Plandišta narednog vikenda organizuje 8.

Memorijalni CARP CUP „Urban Štiglic Bane“ na ribnjaku Bager. Na turniru će učestvovati 10 prijavljenih ekipa, a takmičenje će se odvijati ekipno u dva sektora. Skup svih učesnika zakazan je za petak, 22. avgust, u 15:30 časova, dok je izvlačenje pozicija i početak nadmetanja planiran za 17 časova. Takmičenje traje do nedelje, 24. avgusta, u 12 časova. Kotizacija za učešće iznosi 3.000 dinara, a najboljim ekipama biće dodeljene prigodne nagrade. Pobednici u
