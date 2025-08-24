Spremite se za spektakl - počinje US Open: Ovo su sve važne informacije

Kurir pre 12 minuta
Spremite se za spektakl - počinje US Open: Ovo su sve važne informacije

Na teniskim terenima Flešing Medouza u Njujorku danas počinje poslednji grend slem turnir sezone, US Open.

Najbolji srpski teniser Novak Đoković će pokušati da u Njujorku osvoji 25. grend slem trofej u karijeri. Srpski teniser je Otvoreno prvenstvo SAD osvojio 2011, 2015, 2018. i 2023. godine. Đoković će noćas od jedan sat iza ponoći po centralnoevropskom vremenu u prvom kolu US Opena igrati protiv Amerikanca Lernera Tijena. Đoković je sedmi teniser sveta, dok se Tijen nalazi na 50. mestu ATP liste. Srbiju će u singl konkurenciji predstavljati još Miomir Kecmanović,
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Novak kreće u pohod na 25. Grend slem titulu! Danas počinje Ju Es Open

Novak kreće u pohod na 25. Grend slem titulu! Danas počinje Ju Es Open

Dnevnik pre 1 sat
"Najveći ikada, razbij ih": Vilander rekao Đokoviću ono što nismo mogli da zamislimo

"Najveći ikada, razbij ih": Vilander rekao Đokoviću ono što nismo mogli da zamislimo

Mondo pre 1 sat
Počinje Ju-Es open: Đoković kreće u pohod na 25. grend slem titulu

Počinje Ju-Es open: Đoković kreće u pohod na 25. grend slem titulu

Politika pre 27 minuta
Počinje US open: Đoković kreće u pohod na 25. grend slem trofej

Počinje US open: Đoković kreće u pohod na 25. grend slem trofej

Radio 021 pre 1 sat
Novak Đoković i 25. Grend slem, novi pokušaj: Olga Danilović pravi uvertiru zemljaku

Novak Đoković i 25. Grend slem, novi pokušaj: Olga Danilović pravi uvertiru zemljaku

Euronews pre 1 sat
Može li Novak da poremeti novi svetski poredak?

Može li Novak da poremeti novi svetski poredak?

Sportske.net pre 3 sata
Krećemo - Olga i Novak u pohodu na titule VIDEO

Krećemo - Olga i Novak u pohodu na titule VIDEO

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićUS OpenNjujorkATPATP listaGrend slemMiomir KecmanovićJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

Fulam dočekuje junajted: Đavoli na Krejven kotidžu! Nemanja Matić želi promene: „Nekada je fudbal bio podređen Partizanu sada…

Fulam dočekuje junajted: Đavoli na Krejven kotidžu! Nemanja Matić želi promene: „Nekada je fudbal bio podređen Partizanu sada Zvezdi – Spas je u regionalnoj ligi“

Hot sport pre 7 minuta
Stara dama ne želi lako da pušta svoje igrače: Vojvodina odbila unosnu ponudu za jednog od najboljih igrača tima! Nemanja…

Stara dama ne želi lako da pušta svoje igrače: Vojvodina odbila unosnu ponudu za jednog od najboljih igrača tima! Nemanja Matić želi promene: „Nekada je fudbal bio podređen Partizanu sada Zvezdi – Spas je u regionalnoj ligi“

Hot sport pre 7 minuta
Jedni od glavnih favorita uz Srbiju: Reprezentacija Nemačke objavila spisak igrača koji idu na Evrobasket! Nemanja Matić želi…

Jedni od glavnih favorita uz Srbiju: Reprezentacija Nemačke objavila spisak igrača koji idu na Evrobasket! Nemanja Matić želi promene: „Nekada je fudbal bio podređen Partizanu sada Zvezdi – Spas je u regionalnoj ligi“

Hot sport pre 7 minuta
Miško Ražnatović o odlasku jama madara iz Partizana: „Pogrešili su pa se pravdali navijačima“ nemanja Matić želi promene…

Miško Ražnatović o odlasku jama madara iz Partizana: „Pogrešili su pa se pravdali navijačima“ nemanja Matić želi promene: „Nekada je fudbal bio podređen Partizanu sada Zvezdi – Spas je u regionalnoj ligi“

Hot sport pre 7 minuta
Legendarni trener nahvalio orlove i nikolu jovića: „Srbija favorit na Evorbasketu, Jović je okružen grupom koja zna da…

Legendarni trener nahvalio orlove i nikolu jovića: „Srbija favorit na Evorbasketu, Jović je okružen grupom koja zna da pobeđuje“ nemanja Matić želi promene: „Nekada je fudbal bio podređen Partizanu sada Zvezdi – Spas je u regionalnoj ligi“

Hot sport pre 7 minuta